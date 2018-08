Scaloni und Aimar übernehmen Argentinien

Zumindest bis Dezember – Zukunft von Messi weiter unklar

Buenos Aires – Lionel Scaloni und Pablo Aimar übernehmen als Interims-Trainer die argentinische Fußball-Nationalmannschaft. Das gab der Verband am Donnerstagabend (Ortszeit) bekannt. Sie sollen bis mindestens Dezember die Mannschaft verantworten, die bei der WM im Achtelfinale ausgeschieden ist.

Bis Ende des Jahres hofft der Verband, einen neuen Coach als Nachfolger für Jorge Sampaoli gefunden zu haben, der nach der WM verabschiedet wurde. "Wir nehmen uns die Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen", betonte Verbandschef Claudio Tapia.

Unklar ist weiterhin, ob Kapitän Lionel Messi mit 31 Jahren und nach vier gescheiterten WM-Versuchen seine Karriere in der "Albiceleste" fortsetzen wird. Nach der WM verbrachte er mit seiner Familie Zeit auf Ibiza, mit dem FC Barcelona ist er mittlerweile wieder in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Geäußert hat sich Messi zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft noch nicht, er gilt aber als Freund von Aimar.

Scaloni gehörte während der WM zu den Assistenten Sampaolis und verantwortet die U20, Aimar arbeitete als U17-Coach. Der 38-Jährige bestritt selbst 53 Länderspiele für Argentinien und gehörte zum WM-Kader 2002 und 2006. Die erste Partie nach dem WM-Scheitern steht am 7. September in Los Angeles gegen Guatemala an, vier Tage später spielt Argentinien in New Jersey gegen Kolumbien.