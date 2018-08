"3" konnte Gewinn und Umsatz nach Tele2-Übernahme steigern

Das Unternehmen sieht sich für den kommenden Ausbau von 5G in Österreich gewappnet

Der Mobilfunker "3" gibt in einer aktuellen Presseaussendung an, ein bisher besonders erfolgreiches Jahr gehabt zu haben. Das Unternehmen konnte seinen Halbjahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 427 Millionen Euro steigern, den Gewinn um 13 Prozent auf 193 Mio. Euro.

Tele2 brachte Kunden

Grund dafür waren vor allem die Übernahme des Festnetzanbieters Tele2 im Herbst des vergangen Jahres, sowie Zugewinne in den Bereichen Business- und Internet-Kunden. Insgesamt beschäftigt "3" seit der Übernahme von Tele2 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen gibt an, rund 3,81 Millionen Mobilfunk- Festnetz- und Internet-Kunden zu bedienen. Somit sei jedes vierte österreichische Unternehmen und jeder dritte Großbetrieb Kunde von "3".

5G-Versteigerung im Herbst

Jan Trionow, CEO von "3" sieht das positive Ergebnis als "optimale Ausgangsposition für die bevorstehenden Investitionen in den Ausbau von 5G in Österreich". 5G ist die kommende Mobilfunkgeneration, die für schnelleres Internet und die Vernetzung von Fabriken sorgen soll. Im Herbst werden die notwendigen Frequenzen versteigert, 2020 sollen die ersten Netze in Österreich in Betrieb genommen werden. (red, 3.8.2018)