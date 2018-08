Android P: Welche Geräte ein Update auf die nächste Version bekommen

Die neueste Ausgabe des Google-Betriebssystems soll am 20. August erscheinen

Eigentlich war der Release schon in wenigen Tagen erwartet worden, doch offenbar hat Google in letzter Minute beschlossen, doch noch etwas mehr zu testen. Nun gibt es einen Releasetermin für Android 9, das mit "P" zwar einen Buchstaben, aber immer noch keinen offiziellen Namen hat. Laut dem gewöhnlich sehr gut informierten Leaker Evan Blass wird es am Montag, den 20. August, erscheinen.

Die nächste Version bringt einmal mehr Verbesserungen für die Akkulaufzeit. Außerdem wird der "Notch" offiziell unterstützt und erstmals ein gesichertes Backup inklusive Apps ermöglicht. Aufgerüstet wird auch bei anderen Sicherheitsbelangen. Eine ausführliche Übersicht findet sich in diesem Artikel.

Wer ein Update bekommt

Viele Besitzer neuerer Smartphones werden sich berechtigterweise Fragen, ob ihr Gerät eine Aktualisierung erhalten wird. Für viele Modell muss man noch sagen, dass dies mangels Äußerung des Herstellers unklar ist. Einige Firmen haben aber bereits eine Ankündigung gemacht.

Google

Logisch ist natürlich, dass Google die bisherige Pixel-Reihe mit Android P versorgt. Ausnahme ist das Pixel C-Convertible. Auch die Nexus-Reihe geht leer aus. Für das 5X und 6P war Android 8.1 das letzte offizielle Update. Im kommenden November endet auch die Versorgung mit Sicherheitspatches. Nutzern bleiben dann nur der Umstieg auf ein anderes Gerät oder Custom ROMs.

Nokia, Samsung

Ein großes Versprechen hat auch Nokia abgegeben. Hier soll das komplette Sortiment an Geräten, das seit dem Comeback auf den Markt gekommen ist, hochgezogen werden. Samsung wiederum hat zumindest die Umsetzung für das Galaxy S8/8+, S9/9+ und das A6 aus 2018 bestätigt. Es ist anzunehmen, dass auch das bald erwartete Note 9 schnell aktualisiert wird.

Motorola

Motorola will seine aktuellen Mittelklasse-Offerten, das G6 und G6 Plus mit Android P versorgen. Schlecht schaut es für die beiden G5/G5s-Handys aus dem Vorjahr aus. Diese sind damals mit Android 7 erschienen und haben bereits den Sprung auf Android 8 gemacht. Der Hersteller hat sich darauf festgelegt, nur ein Major Update zu liefern. Weiters wird auch das Z3 den Sprung zu Android P machen.

Huawei

Huawei hat bereits angekündigt, das P20 und P20 Pro mit Android 9 zu versorgen. Realistische Chancen bestehen zudem für das Mate 10, das P10 sowie das Honor View 10, Honor 10 und Honor Play. Auch das vor etwas mehr als einem Jahr vorgestellte Honor 9 sollte wohl noch aktualisiert werden.

OnePlus

Freuen dürfen sich OnePlus-Nutzer, weil der Hersteller eine recht großzüguige Policy für das nächste Android fährt. Version 9 soll nicht nur, wie erwartet, für das aktuelle OnePlus 6 und die 2017er-Modelle 5 und 5T erscheinen, sondern auch für 2016er-Generation in Form des OnePlus 3 und 3T.

Xiaomi, HTC, Sony, LG

Xiaomi wird auf jeden Fall das Mi A1 und das Mi Mix 2S hochziehen, sowie wohl auch das Mi 8. Als Wahrscheinlich gelten auch Updates für das Mi Mix 2, das Mi 6 und das Mi 6X.

Auch HTC und Sony haben schon Einblick in ihre Pläne gegeben. Versprochen wurde "P" bereits für das Xperia XZ2. Gute Chancen haben außerdem das XZ, XZ Premium, XZ Pro und Z5. HTC wird auf jeden Fall das U11 und U12+ updaten.

LG war bislang schweigsam. Hier darf man aber beim G7, V30 und G6 ziemlich sicher von einem Versionssprung ausgehen. Außenseiterchancen kann man auch dem V20 und G5 einräumen. (gpi, 03.08.2018)