Der "Magic: The Gathering"-Erfinder hat ein neues einzigartiges Kartenspiel veröffentlicht

Bei "KeyForge: Call of the Archons" ist jedes Deck unterschiedlich – Release ist Ende 2018

Richard Garfield, der Erfinder von "Magic: The Gathering" hat ein neues Kartenspiel namens "KeyForge: Call of the Archons" veröffentlicht. Die Idee dahinter ist, dass jedes Deck einzigartig und es sehr unwahrscheinlich ist, dass zwei Spieler mit identen Karten aufeinander treffen. Decks können gekauft werden, sind dann aber nicht veränderbar. Auf diesem Wege sollen 32 Milliarden Kombinationen möglich sein.

fantasy flight games Der Trailer zu "Keyforge".

Ressource sammeln und Gegner in Schach halten

Das Spielprinzip ist recht einzigartig. Mittels Kreaturen und Zaubersprüchen wird versucht den Gegner in Schach zu halten. Die Zerstörung ist aber nicht nötig – es geht primär darum die Ressource Æmber zu sammeln und diese in drei Schlüssel umzuwandeln, um in weiterer Folge als Sieger der Auseinandersetzung hervorzugehen.

foto: keyforge Diese sieben Klassen stehen zur Verfügung.

Sieben verschiedene Häuser

Jedes Deck ist außerdem in sieben verschiedene Häuser aufgeteilt. In jedem Zug können nur Karten aus einem Haus ausgespielt werden, die Effekte sind hierbei sehr unterschiedlich. Ferner gibt es keine Ressourcen bei dem Kartenspiel. Im Grunde kann somit jede Karte bei jedem Zug gespielt werden – vorausgesetzt sie sind alle von einem bestimmten Haus. Generell sieht das Spiel eine Mischung aus Gegnerattacken und die Sammlung von Æmber vor.

foto: keyforge Das Starter-Set von KeyForge.

40 Dollar kostet das Starter-Set

Eine Vorbestellung eines Starter-Sets mit einzigartigen Decks ist bereits möglich. Zudem gibt es zu "Keyforge" auch eine App und Website, die beim Tracking der Decks hilft. Ferner soll sie auch die Organisation von Turnieren und einen Blick auf die "Meta" des Spiels ermöglichen. Das Starter-Set kostet 40 Dollar und ein einzigartiges Deck 10 Dollar. Ende 2018 soll das Kartenspiel ausgeliefert werden. (dk, 03.08.2018)