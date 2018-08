ImPulsTanz naht sich dem fulminanten Ende

Im Festival-Endspurt geht’s ums Ganze: Louise Lecavalier, Xavier Le Roy, Meg Stuart, Ivo Dimchev, Mark Tompkins und viele mehr machen Wien noch bis zum 12. August zur tanzbarsten Stadt der Welt.

Aufmerksamen Festivalbesucher_innen wird die diesjährige Gewinnerin des Goldenen Löwen der Biennale von Venedig, Meg Stuart, heuer schon untergekommen sein: Nach Lab Showings im Arsenal und drei Abenden bei vollem Haus im Odeon zieht die Meisterin der Real Time Composition weiter in die Halle G. Dort zeigt sie ihr 2008 entstandenes und nach wie vor tourendes Stück BLESSED. Ein Solo, das die Vergänglichkeit materiellen Glücks eindrucksvoll zur Schau stellt. Um die Vergänglichkeit des Lebens geht es in Jorge Leóns Film Before We Go. Simone Aughterlony, Benoît Lachambre und Meg Stuart verbringen in der Brüsseler Oper Zeit mit Menschen, die kurz vor ihrem Tod stehen.

Meg Stuart / Damaged Goods & EIRA BLESSED 08. + 09. August, 21:00 + 10. August, 22:30, MuseumsQuartier – Halle G

Filmvorführung Jorge León Before We Go 08. August, 17:00, mumok kino

Mark Tompkins hat auch mit dem ständig näher rückenden eigenen Tod zu kämpfen. Die Erkenntnis alt geworden zu sein, macht oft nachdenklich und mitunter melancholisch. Stayin Alive ist sein Lösungsansatz. Der Kampf von Louise Lecavalier und ihrem Bühnenpartner Robert Abubo geht nicht gegeneinander, sondern mit und gegen sich selbst und die damit einhergehende Frage: Kontrolliert der Körper den Geist oder der Geist den Körper? Der preisgekrönte Dokumentarfilm Louise Lecavalier – In Motion über die kanadische Choreografin wird im mumok kino gezeigt.

Mark Tompkins Stayin Alive 02. August, 19:30 + 04. August, 22:30, Kasino am Schwarzenbergplatz

Louise Lecavalier / Fou glorieux Battleground 06. August, 21:00 + 07. + 08. August, 19:30, Odeon

Filmvorführung Raymond St-Jean Louise Lecavalier – In Motion 06. August, 17:00, mumok kino

Auch Ivo Dimchev bespielt die Leinwand des mumok kinos: Zu sehen ist Footage der durational Performance Avoiding deLIFEath, die vergangenes Jahr in der mumok Hofstallung gezeigt wurde. Live wird er an zwei Abenden in der Ausstellung Doppelleben. Bildende Künstler_innen machen Musik performen: Während dieser Selfie-Konzerte ist das Publikum aufgefordert, Selbstportraits mit dem Künstler zu machen. Die Wiener Compagnie rund um Choreografen Chris Haring, Liquid Loft, tanzt in der mumok Hofstallung gegen Sprachbarrieren an. Und Jule Flierl widmet zwei Abende der sich selbst als "erste Tontänzerin der Welt" bezeichnende Valeska Gert.

Ivo Dimchev Ivo Dimchev, A Selfie Concert 06. August, 20:30 + 09. August, 22:30, mumok

Filmvorführung Ivo Dimchev Footage, Avoiding deLIFEath, ImPulsTanz 2017 07. August, 14:00–18:00, mumok kino

Liquid Loft / Chris Haring Foreign Tongues – Babylon (Slang) 06. + 07. August, 19:00, mumok Hofstallung

Jule Flierl Störlaut 09. August, 21:00 + 11. August, 19:30, mumok

Mit zwei weiteren Performances in dieser Woche sind die acht Nominierten für den ImPulsTanz – Young Choreographers’ Award komplett: Dieser wird am 11. August feierlich im Zuge einer Gala vergeben. Silke Huysmans & Hannes Dereere zeigen eine Doku-Performance über die Auswirkungen einer Umweltkatastrophe, die vor drei Jahren einen Teil Brasiliens verwüstet hat. Und Jamila Johnson-Small kreiert ihren ganz eigenen Bühnenkosmos aus Visuals, Musik, Sounds und Objekten, in dem der Genuss vor das Richtig-Machen gestellt wird. Vor und nach dieser Vorstellung gibt es auch die Gelegenheit am Würstelstand neben dem Theater ein paar Gedichte von Andrea Maurer zu ergattern.

ImPulsTanz Young Choreographers’ Award 11. August, 21:00, Kasino am Schwarzenbergplatz hosted by Fritz Ostermayer & Dirk Stermann

[8:tension] Silke Huysmans & Hannes Dereere Mining Stories 06. August, 22:00 + 08. August, 23:00, Schauspielhaus

[8:tension] Jamila Johnson-Small i ride in colour and soft focus, no longer anywhere

07. August, 23:00 + 09. August, 19:30, Kasino am Schwarzenbergplatz

Andrea Maurer Found Poems at the Würstelstand besides the Theatre

07. August, 22:20 + 22:40 + 00:40 | 09. August, 18:50 + 19:10 + 21:10 | 10. August, 22:00 + 22:30 + 23:00 + 23:30 + 01:00 + 01:30 | 11. August, 20:20 + 20:40 + 22:40, Würstelstand am Schwarzenbergplatz

Das letzte Festivalwochenende hält noch einiges bereit: Michikazu Matsune, Frans Poelstra und Elizabeth Ward fantasieren über Begegnungen mit und tanzen für Personen, zu denen sie eine spezielle Bindung haben – sei diese positiv oder negativ. Cecilia Bengolea und Florentina Holzinger verwandeln sich in Insekten und gehen sich an die Fühler. Und Xavier Le Roy lässt drei Tänzer_innen den Tanz des Dirigats von Sir Simon Rattle ausführen, zu den Klängen von Strawinskys Le sacre de printemps. Außerdem kann man im Arsenal beim Final Workshop Showing «expressions‘18» staunen, was man in wenigen Wochen nicht alles lernen kann. Bei freiem Eintritt!

Michikazu Matsune with Frans Poelstra & Elizabeth Ward All Together 10. + 12. August, 19:30, Schauspielhaus

Cecilia Bengolea & Florentina Holzinger Insect Train 10. August, 21:00 + 11. August, 19:30 + 12. August, 22:30, Odeon

Xavier Le Roy Le sacre du printemps (2018) 12. August, 18:00 + 21:00, MuseumsQuartier – Halle G

Final Workshop Showing «expressions‘18» 11. August, 16:00, Arsenal

Musikalisch wird es selbstverständlich auch wieder: Simon Mayer lässt seine elektronischen und menschlichen Freund_innen ein exzessives Konzert spielen. Und da man beim Zuschauen gelegentlich so unbändige Lust zum Selbertanzen bekommt, gibt es auch zum Abschluss des Festivals eine weitere ImPulsTanz-Party: B-side – mit live Musik von Amadinda Soundsystem und DJ-Support von Dalia Ahmet und Kristian Davidek.

Simon Mayer Oh Magic 07. August, 21:00, Volkstheater

ImPulsTanz Party B-side 10. August, 22:00, Kasino am Schwarzenbergplatz