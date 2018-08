61 Menschen aus Taliban-Gefängnis in Afghanistan befreit

Zwei Taliban-Kämpfer bei Einsatz in Provinz Helmand getötet

Kabul – Spezialkräfte haben im Süden Afghanistans 61 Menschen aus einem Gefängnis der radikalislamischen Taliban befreit. Bei dem Einsatz in der Nacht auf Freitag im Bezirk Katschaki in der südafghanischen Provinz Helmand wurden mindestens zwei Taliban-Kämpfer getötet, sagte der Sprecher der Eliteeinheit, Javid Salim. Weitere Details zu dem Einsatz gab es zunächst nicht.

Die Gefangenen hatten laut Salim aus unterschiedlichen Gründen eingesessen. Ihnen sei unter anderem Spionage für die afghanischen Streitkräfte vorgeworfen worden. Die Befreiten kamen seinen Worten zufolge zunächst in eine Militäreinrichtung in Helmand und sollten noch am Freitag wieder mit ihren Familien vereint werden. Insgesamt seien in den vergangenen drei Monaten mehr als 350 Menschen aus Taliban-Gefängnissen in der Provinz Helmand befreit worden, sagte Salim.

In der Provinz Helmand haben die Taliban eine starke Präsenz. Laut dem jüngsten Bericht des US-Generalinspekteurs für Wiederaufbau in Afghanistan kontrollieren die Aufständischen 9 der 14 Bezirke der Provinz und 56 Prozent der Bevölkerung. (APA, 3.8.2018)