Macs, iPod und das Iphone: Wie Apple eine Billion Dollar wert wurde

Das Unternehmen wurde 1976 in einer Garage im Silicon Valley gegründet

Apple hat als erstes US-Unternehmen die Marke von einer Billion Dollar (854,99 Mrd. Euro) Börsenwert geknackt. Die Aktien des iPhone-Herstellers stiegen am Donnerstag an der New Yorker Börse um 2,7 Prozent auf 207,05 Dollar – ein Cent mehr, als sie für die Billion benötigt hätten. Schon am Mittwoch hatten die Papiere nach Vorlage der Quartalsbilanz und einem optimistischen Ausblick zugelegt.

Gründung 1976

Dass Apple einmal als erstes Unternehmen diese Marke überspringt, war nicht abzusehen. Mit der 1976 von Steve Jobs und anderen in einer Garage gegründeten Firma ging es durch den Bau von PCs und der Entwicklung eines eigenen Betriebssystems zwar zunächst bergauf. Der Siegeszug von Microsofts Betriebssystem Windows und hausgemachte Probleme brachten Apple aber in den 90er Jahren an den Rand des Ruins. Jobs, der Apple einige Jahre den Rücken gekehrt hatte, wurde zunächst wieder Berater und stieg dann in den Vorstand ein. Unter seiner Führung wurden der iPod, das iPhone und das iPad eingeführt. 2011 übergab Jobs die Apple-Führung an Tim Cook, der Apple auch heute führt. Jobs starb im Oktober 2011 an Krebs.

Ohne Jobs

Trotz anfänglicher Skepsis, ob Apple auch ohne den Visionär Jobs bestehen kann, blieb der Konzern auf der Erfolgsspur. Am Donnerstag folgte die Krönung als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt. Konkurrenten wie Amazon.com (876 Milliarden), die Google-Mutter Alphabet (853 Milliarden) oder Microsoft (812 Milliarden) sind von der Billion noch ein Stück entfernt. Auch der einstige Bewertungsprimus Exxon wurde inzwischen durchgereicht. Noch Mitte 2013 war der Ölkonzern mit rund 400 Milliarden Dollar der wertvollste Konzern der Welt, aktuell steht er bei 340 Milliarden.

Seit dem Börsendebüt 1980 hat Apple seinen Börsenwert um mehr als 50.000 Prozent steigern können. Obwohl Apples Verkaufszahlen nahezu stagnierten und der Konzern nun hinter Samsung und Huawei nur noch der drittgrößte Smartphone-Hersteller weltweit ist, legte der Konzern einen Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal von fast einem Drittel auf 11,5 Milliarden Dollar hin. Dazu trugen auch Einnahmen aus App-Verkäufen, dem Musikdienst Apple Music und dem Cloud-Geschäft bei. Apple versucht seit langem, seine Abhängigkeit von den iPhones zu verringern, die für mehr als die Hälfte der Erlöse stehen.

Apple-Story

1976: Die Firmengründer Steve Jobs und Steve Wozniak bauen in einer Garage die ersten Apple-Computer. Die Geräte, die sie verschicken, bestehen nur aus der Hauptplatine, ohne Gehäuse oder Tastatur.

1984: Jobs stellt den Personal Computer Macintosh vor, mit dem eine grafische Benutzeroberfläche und die Bedienung per Maus populär werden.

1997: Apple stellt den Newton vor

1998: Nach seiner Rückkehr zum inzwischen schwer angeschlagenen Konzern präsentiert Jobs den iMac. Der kompakte Computer mit buntem Plastikgehäuse läutet die Wiedergeburt von Apple ein.

2001: Apple steigt mit dem iPod ins Geschäft mit Musik-Playern ein. Das Gerät wird von Kritikern zunächst als zu teuer abgetan – setzt sich aber durch, vor allem zusammen mit dem Download-Dienst iTunes.

2007: Mit dem iPhone gibt Apple die Richtung für den Smartphone-Markt vor. Zum Standard werden ein großer berührungsempfindlicher Bildschirm und die Idee, das Telefon für Apps zu öffnen.

2008: Apple prescht mit dem besonders dünnen Notebook Macbook Air vor. Es wird zunächst als teuer kritisiert, löst aber den Trend zu kompakteren Laptops aus.

2010: Mit dem iPad kann Apple den tot geglaubten Markt für Tablet-Computer wiederbeleben, an dem sich andere Hersteller zuvor die Zähne ausgebissen haben.

2011: Steve Jobs verstirbt. An seine Stelle tritt Tim Cook.

2014: Wird die Apple Watch vorgestellt

2017: Apple bringt das iPhone X an den Start. (APA, sum)