Sturm Graz in EL-Quali gegen Larnaka, Rapid nach Bratislava

Zyperns Cupsieger setzte sich souverän gegen den irischen Vertreter Dundalk durch. Slowaken eliminierten Balzan FC aus Zypern

Larnaka – Sturm Graz trifft in der dritten Europa-League-Quali-Runde auf AEK Larnaka. Zyperns Cupsieger setzte sich am Donnerstag im Heimrückspiel der zweiten Qualirunde gegen den irischen Vertreter Dundalk mit 4:0 (3:0) durch und kam nach dem 0:0 im Hinspiel letztlich souverän weiter. Im ersten Duell sind die Steirer am 9. August Gastgeber, am 16. August muss man auf die Insel.

Larnaka erreichte in den vergangenen beiden Jahren jeweils das EL-Play-off. Im Vorjahr scheiterten die Zyprer an Viktoria Pilsen (Gesamt 1:3), 2016/17 war nach einem 0:4 gegen Slovan Liberec Endstation. Im Kader der seit Juni vom früheren spanischen Teamspieler Andoni Iraola betreuten Mannschaft stehen rund 15 Legionäre – darunter gleich zehn Spanier.

Kurzausflug für Hütteldorfer

Rapid Wien startet am 9. August mit einem Auswärtsspiel gegen Slovan Bratislava in die dritte Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League. Die Slowaken setzten sich am Donnerstag im Zweitrundenrückspiel zuhause mit 3:1 (1:0) gegen den maltesischen Vertreter Balzan FC und damit gesamt mit 4:3 durch. Das Rückspiel steigt am 16. August in Wien.

Das Team aus Bratislava hatte in der Auftaktrunde den moldauischen Vertreter Milsami Orhei mit dem Gesamtscore von 9:2 (4:2 auswärts, 5:0 heim) ausgeschaltet. Gegen Slovan spielte Rapid zuletzt 2007 in der zweiten Runde des UI-Cups und stieg damals nach einem 3:1-Heimsieg trotz einer 0:1-Niederlage im Retourmatch in Bratislava auf. (APA, 2.8.2018)