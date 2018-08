Österreich greift nach historischem EM-Gold

Vier Jahre nach der Finalniederlage bei der Heim-Europameisterschaft gegen Deutschland stehen Österreichs Footballer erneut im Endspiel. Im finnischen Vantaa soll Samstag der ganz große Wurf gelingen

Vantaa – Österreichs Nationalteam ist bei der American Football Europameisterschaft weiter nicht zu bremsen. Nach dem souveränen 40:15-Erfolg im Auftaktspiel gegen Dänemark setzte sich die AFBÖ-Auswahl auch gegen Schweden klar mit 41:3 durch. Dabei gelang den Österreichern ein Traumstart. Nach nicht einmal drei Minuten stand es 14:0, bis zur Pause spielte man sich eine 31:3-Führung heraus. Auch die Verteidigung überzeugte und produzierte insgesamt drei Turnovers und ließ keinen Touchdown zu.

Der Finaleinzug ist die Fortsetzung der rot-weiß-roten Erfolgsgeschichte bei Football-Europameisterschaften in der jüngeren Vergangenheit. 2010 holte das Team Bronze. Vier Jahre darauf verpasste man mit einer 27:30-Finalniederlage in der Overtime gegen Deutschland den Sieg nur denkbar knapp.

Gegner Frankreich

Einzig Topfavorit Frankreich trennt die Mannschaft von Headcoach Shuan Fatah noch vom historischen ersten EM-Titel. Die Franzosen hatten in ihrem entscheidenden letzten Gruppenspiel jedoch wesentlich härter zu kämpfen als Österreich. Gegen Gastgeber Finnland setzte sich der Favorit am Ende jedoch Dank einer starken Leistung der Verteidigung mit 21:14 durch.

Für Shuan Fatah war das französische Team schon im Vorfeld der Hauptkonkurrent im Kampf um Gold. "Sie sind die World-Games-Gewinner. Da haben sie immerhin den amtierenden Europameister ausgeschaltet", so Fatah. Dazu kommt, dass eben jener Titelverteidiger in diesem Jahr fehlt. Nach langen Querelen im Vorfeld des Turniers verzichtete das deutsche Team auf ein Antreten bei der EM.



Shuan Fatah greift nach dem vierten Titel

Fatah hat am Samstag in Vantaa (19.00 Uhr, ran.de) die Chance seiner erfolgreichen Saison einen weiteren Titel hinzuzufügen. Als Vereinstrainer gewann er mit den Raiders Tirol heuer bereits den österreichischen Meistertitel, die Central European Football League (CEFL) und das Finale der erstmals ausgetragenen "League of Champions". "Das ist eine Konstellation, die sehr selten auftaucht. So eine Chance hat man nur einmal im Leben. Das wäre das i-Tüpfelchen für eine magische Saison", so Fatah.



Fatah ist jedoch nicht nur als Headcoach des österreichischen Nationalteams und der Raiders Tirol aktiv. Der ehemalige Footballprofi ist abseits des Feldes als TV-Experte bei Übertragungen der NFL im Einsatz. Dies verbindet Fatah mit dem Trainer des französischen Teams, Patrick Esume.

Neben ihrer Tätigkeit im deutschen Privatfernsehen verbindet die beiden Finaltrainer auch eine gemeinsame Vergangenheit. Sowohl als Teamkollegen, als auch als Gegner, sind sich die beiden bereits an der Seitenlinie begegnet. Gemeinsam holten Fatah und Esume als Coaches die World Bowl, in der German Bowl trafen beide als Gegner aufeinander. Nun kommt es im Kampf um den EM-Titel zum nächsten Duell der beiden Experten. (APA, slo, 3.8.2018)