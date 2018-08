TV-Tipps für Freitag, 3. August – mit Radiotipps

Wir Monster, Beim Instrumentenbauer, Freddie Mercury – The Great Pretender, In Bed with Madonna, Ein Schotte macht noch keinen Sommer und Russendisko

16.30 WISSENSMAGAZIN

Xenius: Die Milchstraße – Wie lüften wir ihre Geheimnisse Obwohl die Milchstraße unsere Heimatgalaxis ist, birgt sie immer noch viele Rätsel. Die alten Griechen erklären sich das weiße Band am Himmel als verschüttete Milch, erst 2000 Jahre später entdeckte Galileo Galilei, dass es sich um unzählige Sterne handelt. Nun soll ein Teleskop im All die Milchstraße vermessen. Bis 17.10, Arte

20.15 FERNSEHFILM

Wir Monster (D 2014, Sebastian Ko) Sarah (Janina Fautz) gesteht ihrem Vater Paul (Mehdi Nebbou): Sie hat einen Mord begangen. Dieser will den "Unfall" vertuschen, um seine Tochter zu schützen. Und obwohl das die zuvor zerbrochene Familie wieder zusammenzwingt, kann Sarah ihr Lügengeflecht nicht lange aufrechterhalten. Bis 21.45, Arte

20.15 UNTERHALTUNG

Sommerkabarett: Clemens Maria Schreiner Der Steirer begibt sich mit seinem neuesten Programm Immer ich auf die Suche nach sich selbst und sorgt dabei für Lachstürme. Bis 21.25, ORF 1

21.00 MAGAZIN

Makro: Kollege Roboter Die Arbeitswelt ist im radikalen Wandel, kaum ein Beruf ist nicht durch den Einsatz von Automatisierung betroffen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs forschung hat berechnet, dass bei uns schon heute vier Millionen Menschen durch Roboter ersetzbar sind. Schöne neue Arbeitswelt? Bis 21.30, 3sat

21.10 TRÖÖÖT

Beim Instrumentenbauer – Mit Pauken und Trompeten Es ist ein beinahe vergessenes Handwerk, das nur mehr von wenigen Menschen beherrscht wird: Instrumentenbauer. Einer davon ist Peter Mürnseer, er ist Harfenbauer und gehört zu den Besten seines Standes. Bis 22.10, Servus TV

21.45 QUEEN

Freddie Mercury – The Great Pretender Queen-Leadsänger Freddie Mercury (1946–1991) gilt als eine der charis matischsten, facettenreichsten und faszinierendsten Figuren des britischen Rock. Er verfolgte auch außerhalb der Band eine erfolgreiche Solokarriere. Die Doku zeigt den Menschen hinter dem Mikrofon, auf dessen Konto Welthits wie Bohemian Rhapsody (1975) oder We Are the Champions (1977) gehen. Bis 23.10, Arte

foto: ap Dem Menschen hinter der Rockikone geht die Arte-Doku "Freddie Mercury – The Great Pretender" auf den Grund – um 21.45 Uhr.

22.00 TV-KRIMI

Tatort: Ätzend Bauarbeiter finden in einem säuregefüllten Fass menschliche Überreste. Die Berliner Kommissare tauchen in dem Fall aus dem Jahre 2015 bei ihren Ermittlungen in eine Welt von Menschen, die illegal in Berlin leben. Mit Meret Becker und Mark Waschke als Ermittlerduo. Bis 23.30, ARD

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Königliche Dynastien (3+4/5) Folge drei startet mit den spanischen Bourbonen, die seit 300 Jahren in Madrid herrschen. Über die Geschichte der Hohenzollern geht es dann im Anschluss bei der vierten Folge der Reihe. Bis 0.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

#Pop! Was geht ab in Wien? Peter Schreiber präsentiert das Wochenendmagazin mit viel Musik, aktuellen Events und Neuem aus Society und Lifestyle.

Bis 23.00, W24

22.55 KULTURMAGAZIN

Aspekte – on tour begleitet den Intendanten und Konzertpianisten Markus Hinterhäuser, die Sopranistinnen Christiane Karg und Cecilia Bartoli sowie die Schauspielerin Sandra Hüller während der Vorbereitungen zu den diesjährigen Salzburger Festspielen. Bis 23.40, ZDF

23.10 DOKUMENTARFILM

In Bed with Madonna (USA 1991, Alek Keshishian) Sie simulierte zu Like a Virgin eine Masturbation auf der Bühne – daraufhin verbot der Vatikan ihr Konzert, die kanadische Polizei wollte sie sogar verhaften lassen. Der Film begleitet die charismatische Popikone Madonna auf ihrer skandalumwitterten Konzertreise "Blond Ambition Tour" 1990. Bis 1.10, Arte

0.00 SCHOTTISCH

Ein Schotte macht noch keinen Sommer (What We Did on Our Holiday, GB 2014, Andy Hamilton, Guy Jenkin) Abi (Rosamund Pike) und Doug (David Tennant) leben in Trennung. Das wissen die Verwandten aber noch nicht. Zum 75. Geburtstag von Dougs Vater Gordie (Billy Connolly) rauft sich die Familie zusammen, um gemeinsam in den Highlands zu feiern. Ein Strandausflug wird zum Chaos. Lustig, mit viel schwarzem Humor. Bis 1.30, HR

0.30 KOMÖDIE

Russendisko (D/RUS/VIE 2012, Oliver Ziegenbalg) Adaption des Bestsellers von Wladimir Kaminer. Die drei jungen Russen Wladimir (Matthias Schweighöfer), Mischa (Friedrich Mücke) und Andrej (Christian Friedel) nutzen die Umbruchphase in Osteuropa im Sommer 1990, um nach Berlin auszuwandern – einem der spannendsten Orte der Welt zu dieser Zeit, so kurz nach dem Mauerfall. Bis 2.25, ATV