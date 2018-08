Funkstreife mit Feuerkraft

Künftig werden Steyr-Sturmgewehre im Kofferraum der Funkstreifenautos der Polizei untergebracht werden

Die Kickl-Polizei wird militarisiert. Fast 7000 Stück Steyr-Sturmgewehre, wie sie beim Bundesheer im Einsatz sind, sollen bis 2019 an die uniformierte Polizei kommen. 500 Stück hat die Wiener Polizei bereits erhalten, 200 die Bundesländer, und die Sondereinheit Cobra bekam 490 Stück. Haben die bisher keine Spezialgewehre gehabt?

Das Steyr AUG A3 ist mit diversen Zieloptiken und mit Lampen ausgestattet worden. Künftig wird es im Kofferraum der Funkstreifenautos untergebracht werden.

Für welchen Ernstfall? Für eine "Dirty Harry"-Movie-Situation, in der Clint Eastwood an der Spitze von 200 Polizisten mit angelegten Gewehren vor der Bankfiliale mit dem Geiselnehmer steht? Wahrscheinlich aber, so wird argumentiert werden, für einen Terrorangriff. Aber dafür benötigt man Spezialeinheiten, keine halb ausgebildeten Streifenpolizisten. Und wie ist das mit Kickls Polizeirössern? Kriegen die nach dem Vorbild unzähliger Western ein Gewehrfutteral an die Flanke?

Im Ernst: Hat Österreich einen Kanzler, der, oder ein Parlament, das solche Ausgeburten einer rechtsrabiaten Mentalität unterbindet? Es war schon fahrlässig genug, der FPÖ das Innenministerium zu überlassen. Schauen wir da zu, wie die FPÖ eine Bürgerkriegspolizei auf billig aufbaut? Spezialeinheiten mit Spezialwaffen – okay. Funkstreifenpolizisten mit Schnellfeuergewehren – da ist eine Hidden Agenda dahinter. (Hans Rauscher, 2.8.2018)