Was für und gegen Handyverbote an Schulen spricht

Französische Schüler müssen fortan ihre Handys zu Hause lassen. Auch hierzulande stellt sich die Frage: Sind sie ein zeitgemäßes Rechercheinstrument oder bloß stupide Ablenkung?

In Frankreich wurde gerade ein umfassendes gesetzliches Handyverbot an Schulen beschlossen. Allen Kindern und Jugendlichen zwischen drei und 15 Jahren wird nach den Sommerferien die Nutzung von sämtlichen internetfähigen Geräten wie Handys, Tablets und Smartwaches untersagt. Das Verbot wird dann nicht nur in allen Räumlichkeiten der französischen Bildungseinrichtungen gelten, sondern auch bei schulischen Aktivitäten außerhalb des Schulgebäudes verbindlich sein.

In Schulen in Bayern sind Handys bereits seit dem Jahr 2006 untersagt. Die Geräte dürfen dort zwar mitgebracht werden, sie müssen aber ausgeschaltet und in der Schultasche bleiben. Diese Regelung gab es in Frankreich schon bisher, nun wurde sie verschärft.

In New York setzte Bürgermeister Bill de Blasio 2015 ein allgemeines Handyverbot an Schulen wieder außer Kraft, das sein Vorgänger Michael Bloomberg eingeführt hatte. Elternvertreter hatten das Verbotkritisiert – und auch der Bürgermeister selbst räumte ein, dass er seinen Sohn mit Handy zur Schule schickt.

Auch in Österreich wird über Handyverbote diskutiert.

foto: heribert corn

Für Handys lenken ab, das weiß jeder, der eines besitzt. Beim Essen mit der Familie, in der Arbeit – und eben auch in der Schule, wo das Alternativangebot zum Smartphone womöglich der gerade wenig prickelnde Unterrichtsstoff ist. Handys zu verbieten bringt einen Gewinn im Lernerfolg, der einer zusätzlichen Unterrichtswoche im Jahr entspricht. Zu diesem Schluss kamen Forscher von der London School of Economics im Jahr 2015: Sie untersuchten englische Schulen, bevor und nachdem dort ein Verbot der Geräte eingeführt wurde. Die Testergebnisse der 16-jährigen Schüler steigerten sich im Schnitt um 6,4 Prozent – das entspreche fünf Schultagen extra, geht aus der Studie hervor. Schulen haben bereits Regeln Am meisten profitierten Schülerinnen und Schüler, die bisher bei Prüfungen schlechter abschnitten, und solche, die aus Haushalten mit niedrigem Einkommen stammen. Die österreichische Bundesregierung will sich zwar kein Beispiel an Frankreich nehmen: Smartphoneverbote seien nicht zielführend, heißt es aus dem Bildungsministerium. An vielen heimischen Schulen gibt es jedoch längst Hausordnungen, die den Umgang mit Handys regeln. Die meisten sehen vor, dass die Geräte während der Unterrichtsstunden ausgeschaltet sein müssen – außer wenn sie gemeinsam für Unterrichtszwecke genutzt werden. Einige Schulen schließen aber auch den Handygebrauch in der Pause aus. Möglichkeit für Sanktionen Lehrergewerkschafter Herbert Weiß kann teilweisen Handyverboten einiges abgewinnen: "Die Ablenkung durch Handys ist enorm, die Jugendlichen haben im Grunde immer ein Spielzeug bei der Hand", sagt er. Hinzu kommt: Mit einem Smartphone lässt es sich hervorragend schummeln. Alarm-, Piep- und Klingeltöne lenken außerdem nicht nur die Aufmerksamkeit des Handybesitzers auf sich, sondern unterbrechen kurzzeitig den gesamten Unterricht. Da die meisten Schulen bereits Verhaltensregeln für den Umgang mit Smartphones aufgestellt hätten, brauche es nun in erster Linie noch die gesetzliche Möglichkeit, diese zu sanktionieren. Er denke an Konsequenzen wie "Hilfe bei harmlosen Reinigungsdiensten". Weiß: "Viele Kinder stehen unter ständigem Stress, weil sie Angst haben, im Internet etwas zu verpassen. Dem sollten Schulen etwas entgegensetzen."