Sky zeigt zweite Staffel "The Deuce" parallel zur HBO-Ausstrahlung

Die US-Serie von den Machern von "The Wire" ist ab September auf Sky abrufbar.

Wien – Der Bezahlsender Sky wird die zweite Staffel der US-Serie "The Deuce" von den Machern von "The Wire" gleichzeitig mit der Erstausstrahlung auf HBO senden. Das gab der Sender am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Ab der Nacht von 8. auf 9. September veröffentlicht Sky jeweils Samstags eine neue Episode auf Sky Ticket, Sky Go und sendet sie linear am nächsten Abend auf Sky Atlantic.

Die Serie spielt im New York der frühen 70-er-Jahre, wo gerade die Pornoindustrie aufblüht. (red, 2.8.2018)