Heftige Oppositions-Kritik an möglichen AMS-Kürzungen

Wien – Dem Arbeitsmartkservice (AMS) stehen massive Kürzungen in dreistelliger Millionenhöhe ins Haus. Vor allem auf Seiten der Opposition lässt das die Wogen hochgehen. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch fürchtet, dass dieser "Kahlschlag" die Arbeitslosigkeit erhöhen werde: "Diese Bundesregierung spart bei den Menschen und nicht im System", kritisierte Muchitsch. Laut Berechnungen von Experten müssten dadurch bis zu 30.000 Personen mehr als Arbeitslose registriert werden.

Wie der Standard berichtete, muss das AMS kommendes Jahr möglicherweise mit 220 Millionen Euro weniger auskommen als heuer. 2018 flossen 1,41 MIilliarden Euro in die aktive Arbeitsmarktpolitik. Um mit dem geplanten Budget von 1,251 Milliarden Euro arbeiten zu können, hätte eine bestehende Rücklage angezapft werden müssen – so wie es in den vergangenen Jahren passierte. Die finale Freigabe dafür erteilt letztlich Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Sie scheint von dem Plan allerdings wenig begeistert, auch im Finanzministerium gibt es dem Vernehmen nach Widerstand.

Kaputtsparen

"Setzt die Sozialministerin ihre Kürzungen fort, gehen 6000 Arbeitsplätze verloren, die besonders für schwer vermittelbare Menschen geschaffen wurden", warnt Muchitsch. 25.000 weitere könnten keine Schulungs- beziehungsweise Beschäftigungsmaßnahmen wahrnehmen.

Vor einem "Kaputtsparen" der aktiven Arbeitsmarktpolitik warnt auch Arbeit-Plus-Geschäftsführerin Judith Pühringer. Die Rechnung würden langzeitarbeitslose und benachteiligte Menschen und letztlich die gesamte Gesellschaft", schreibt sie in einer Aussendung. Arbeit Plus ist ein österreichweites Netzwerk von 200 gemeinnützigen Sozialen Unternehmen, die mit Beratung, Qualifizierung und Beschäftigung benachteiligte Menschen beim beruflichen Wiedereinstieg unterstützen.

Wenig überraschend hagelte es auch von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter, der Sozialwirtschaft Österreich und der Liste Pilz schwere Kritik.

Personalkürzung beim AMS

AMS-Vorstand Johannes Kopf hofft unterdessen, dass die Kürzungen geringer ausfallen, als momentan angekündigt. Denn einerseits käme es dadurch zu Personaleinsparungen bei den 6000 AMS-Angestellten. Andererseits sei es schon "relativ spät". Das AMS müsse jetzt seine Programme ausschreiben, um sie dann im nächsten Jahr anbieten zu können. Aufgrund der Vorlaufzeiten sei es notwendig, rasch übers Budget Bescheid zu wissen. (red, 2.8.2018)