Eisenstädter erpresste junge Männer mit Nacktfotos zu Sexpraktiken

19-Jähriger hat seit 2013 mindestens sechs Personen sexuell genötigt – Gab sich auf Onlineplattformen als Mädchen aus – Polizei ersucht um Hinweise

Ein 19-jähriger Eisenstädter hat bereits seit Jahren Jugendliche und junge Männer zu sexuellen Handlungen sowie zu verschiedenen Geschlechtspraktiken genötigt. Der Mann hatte auf Onlineplattformen Nacktfotos von den Betroffenen herausgelockt und anschließend gedroht, diese zu veröffentlichen, sollten sie sich nicht mit ihm treffen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Beschuldigte hatte sich auf den Plattformen als Mädchen ausgegeben, um an die Bilder zu kommen. Dabei hatte er es vor allem auf 14- bis 20-Jährige abgesehen. Die Treffen fanden in Eisenstadt und am Wiener Hauptbahnhof statt.

Waffen und "Stimulationswerkzeuge"

Bei einem Treffen in Eisenstadt vergangenen Montag kam es zur Festnahme. Bei dem 19-Jährigen wurden unter anderem ein Schlagring, ein Elektroschockgerät sowie "verschiedene Stimulationswerkzeuge" für die geplanten sexuellen Handlungen gefunden, hieß es von der Landespolizeidirektion. Am Wohnort des Mannes wurden auch geringe Mengen Cannabiskraut entdeckt.

Mindestens sechs Opfer

Der Mann gab zu, zwischen 2013 und Juli 2018 sechs Personen sexuell genötigt zu haben. "Die Dunkelziffer dürfte aber höher sein", sagte Polizeisprecher Helmut Greiner. Der Verdächtige wurde angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht. Da für den Tatzeitraum keine derartigen Anzeigen vorlagen, ersuchte die Polizei um Hinweise – auch anonym – unter der Tel.: 059 133 1130. (APA, 2.8.2018)