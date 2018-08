"EVE Online": Bisher größte Schlacht im Gange

Fast 400 Titanen sollen sich an der gewaltigen Auseinandersetzung beteiligen

Bei "EVE Online" findet aktuell die größte Schlacht aller Zeiten statt. 3.500 Spieler nehmen daran teil. Fast 400 Titanen, dies sind die größten und teuersten Schiffe, wurden in den Kampf geschickt. Bei der bisher größten Auseinandersetzung waren nur 200 Titanen im Einsatz. Sollte der Kampf tatsächlich bis zum bitteren Ende geführt werden, könnten auf diesem Wege Schiffe im Wert von einer Million Dollar Echtgeld zerstört werden.

ccp games Die bisher größte Schlacht war "The Bloodbath of B-R5RB".

Verlust bei drei Trillionen ISK

Um die 40 Titanen wurden laut PC Gamer zerstört, bis die Server unter der großen Last zum Streik ansetzten. Der Kampf findet in der Nähe der Keepstar-Zitadelle statt. Was den Kampf so besonders macht, ist die Tatsache, dass beide Seiten nun ebenbürtig und offenbar gewillt sind, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Der Verlust soll bereits drei Trillionen ISK betragen und jede weitere Minute wachsen.

"Das ist wunderbar"

Ein Mitglied der demokratisch gewählten Regierung des Spiels sagte gegenüber PC Gamer, dass das alles "wirklich heftig" sei. Ein weiterer Teilnehmer des Kampfes betonte wiederum, dass es "wunderbar ist, dass beide Seiten nun endlich alles geben". Er habe in 15 Jahren "Eve Online" noch nie derartiges gesehen, sagt er. "Es gab Schlachten und Gegenüberstellungen, aber noch nie haben sich beide Seiten derart gewillt gezeigt, einen derartigen Kampf zu führen", unterstrich er weiter die Wichtigkeit der aktuellen Auseinandersetzung.

Worum es bei "EVE Online" geht

Bei "EVE Online" handelt es sich um ein Weltraum-MMORPG, bei dem Spieler einerseits Handel betreiben, sich aber auch regelmäßig in riesige Schlachten werfen. Entwickler ist das isländische Studio CCP Games. Auf Twitch wird die riesige Schlacht übertragen. (red, 02.08.2018)