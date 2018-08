Airbnb bietet Übernachtung auf der Chinesischen Mauer an

Ab sofort kann man über den Unterkunftsvermittler Airbnb einen Turm auf der Chinesischen Mauer beziehen. Die Übernachtung ist vorerst nur im Rahmen eines Wettbewerbs möglich.

Zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es die Möglichkeit, direkt auf der Chinesischen Mauer zu übernachten. Bis zu vier Gäste können nun eine maßgefertigte Unterkunft in einem der Türme des antiken Teils der Mauer beziehen. Sie befindet sich im Stadtbezirk Yanqing im Nordwesten des Verwaltungsgebiets von Peking.

foto: airbnb / great wall of china Ein Turm auf der Chinesischen Mauer bietet ab sofort vier Schlafplätze.

Vom Turm hat man eine 360-Grad-Aussicht in die atemberaubende Landschaft, ein Gourmet-Abendessen ist inklusive. Tagsüber kann man eine Wanderung unternehmen, auf der man von einem Historiker und ausgewiesenen Experten der Chinesischen Mauer begleitet wird. Vorerst wird die Übernachtung aber nur im Rahmen eines Wettbewerbs möglich sein. Ob der Turm zur regulär buchbaren Unterkunft wird, ist noch nicht klar. Die Aktion steht jedenfalls im Zusammenhang mit dem intensiven Engagement von Airbnb in China.

foto: airbnb / great wall of china Der Turm liegt in Yanqing im Nordwesten des Verwaltungsgebiets von Peking und gehört zum historischen Abschnitt der Mauer.

foto: airbnb / great wall of china Das historische Bauwerk wurde zusammen mit Historikern und Denkmalschützern in Peking bewohnbar gemacht.

foto: airbnb / great wall of china Neben einem Gourment-Abendessen ist auch die Begleitung durch einen ausgewiesenen Experten der Chinesischen Mauer inklusive.

Seit der Unternehmensgründung in 2008 verzeichnet Airbnb mehr als 10 Millionen Gästeankünfte weltweit durch chinesische Reisende. Allein die Hälfte dieser Gästeankünfte sind auf das vergangene Jahr zurückzuführen. Auch das Wachstum innerhalb Chinas ist groß. So ist die Anzahl der Unterkünfte von Gastgebern auf Airbnb in China um 125 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Zudem gab es in China im vergangenen Jahr mehr als 3,3 Millionen Gästeankünfte. (red, 2.8.2018)