Schwedens höchstgelegener Punkt ist am Sinken

Folge der Klimaerwärmung: Der vergletschterte südliche Gipfel des Kebnekaise ist kaum noch höher als der eisfreie nördliche

Stockholm – Kebnekaise dürfte den meisten von uns vor allem als Namenszusatz von Akka geläufig sein, der weisen Anführerin einer Gänseschar in "Nils Holgersson". In der Realität handelt es sich beim Kebnekaise um den höchsten Berg Schwedens. Er gehört zu einem Gebirgsmassiv gleichen Namens, das etwa 150 Kilometer nördlich des Polarkreises in Lappland liegt, und ist ein beliebtes Ziel von Touristen.

Den Rang des höchsten Berges wird er zwar nicht verlieren – die Höhe selbst nimmt jedoch aufgrund des Klimawandels ab. Der Gletscher auf der südlichen Zacke des Kebnekaise-Doppelgipfels wird seit 1880 jährlich vermessen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist er durchschnittlich um einen Meter pro Jahr geschrumpft, berichtet die Universität Stockholm. Besonders schlimm sei die Schmelze in diesem Jahr gewesen, teilte die Geografin Gunhild Ninis Rosqvist mit, die die Forschungsstation in der Nähe des Berges leitet.

Allein zwischen dem 2. und dem 31. Juli sei der höhere südliche Gipfel um vier Meter geschrumpft, erklärte Rosqvist. Bei ihrer jüngsten Messung sei der vergletscherte südliche Gipfel noch 2.097 Meter hoch gewesen – nur noch 20 Zentimeter höher als der eisfreie nördliche Gipfel, dessen 2096,8 Metern die Erwärmung nichts anhaben kann. Im vergangenen Jahr hatte der Unterschied zwischen den beiden Gipfeln noch zwei Meter betragen. (red, APA, 2. 8. 2018)