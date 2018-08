Prügelnde Rapper sorgen für Chaos am Pariser Flughafen

Booba und Kaaris lieferten sich Schlägerei in Orly und wurden mit ihren Begleitern festgenommen

Paris – Zwei prügelnde Rapper haben für Chaos an einem Pariser Flughafen gesorgt: Die französischen Musiker Booba und Kaaris sowie elf ihrer Begleiter wurden am Mittwoch am Flughafen Orly nach einer Schlägerei festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Auf Videos in Online-Netzwerken war zu sehen, wie die Männer in einem Duty-Free-Shop sowie in einer vollen Wartehalle aneinandergerieten.

Mehrere Flüge seien durch das Chaos infolge der Schlägerei um 15 bis 30 Minuten verspätet gewesen, erklärte der Flughafenbetreiber. Die Wartehalle musste demnach kurzzeitig geschlossen werden.

Die beiden Rapper waren auf dem Weg zu einem Konzert in Barcelona. Booba ist einer der berühmtesten Rapper in Frankreich. Er und Kaaris kennen einander bereits seit 2011; Berichten zufolge lagen sie schon vor der Schlägerei miteinander im Clinch. (APA, 2.8.2018)