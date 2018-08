"Terminator 6": Linda Hamilton kehrt als Sarah Connor zurück

Erstes Foto des kommenden "Terminator"-Films zeigt Linda Hamilton in Kämpferpose

Hollywood – Paramount Pictures hat das erste Bild aus dem kommenden sechsten Teil der "Terminator"-Reihe veröffentlicht.

Zu sehen sind darauf von links nach rechts: Natalia Reyes (31), Mackenzie Davis (31) und die zurückkehrende Linda Hamilton (61). Sie wird zum ersten Mal seit "Terminator 2 – Tag der Abrechnung" (1991) wieder die Rolle der Sarah Connor, Mutter des Widerstandskämpfers John Connor, übernehmen.

foto: zdf/zade rosendahl Linda Hamilton als Sarah Connor in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung" (1991)

Sarah Connor wurde in früheren Teilen der Reihe auch schon von den "Game of Thrones"-Stars Emilia Clarke (31) und Lena Headey (44) verkörpert. Arnold Schwarzenegger (71) soll im nächsten "Terminator" ebenfalls wieder mit dabei sein. Der Film wird am 22. November 2019 in den Kinos starten. Über die Handlung ist noch nichts bekannt. (red, 2.8.2018)