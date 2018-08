Polizei sucht nach Zeugen

Gelsenkirchen – In Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Fenster einer Synagoge in der Altstadt beschädigt. Ein Einbruchsalarm alarmierte am frühen Mittwochabend die Einsatzkräfte, wie die Polizei in der Ruhrgebietsstadt mitteilte. Die Ursache des Anschlags war zunächst unklar.

Die Beamten gehen davon aus, dass das Fenster mit einem Stein eingeworfen wurde. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nach Zeugen. (APA, 2.8.2018)