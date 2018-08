Morgen-Update für Donnerstag, den 2.8.2018: UPC, AMS, Türkei, Gudenus und Anschober

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Web] Warum T-Mobile den Internet-Anbieter UPC gekauft hat. Das war UPC: Technische Probleme als Markenzeichen.

[Wirtschaft] Arbeitsmarktservice droht deutliche finanzielle Kürzung.

[International] Türkei kündigt USA Vergeltung für Sanktionen in Streit um US-Pastor an.

US-Demokraten machen Russland für Facebook-Propaganda verantwortlich.

[Inland] FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus und der Grünen-Landesrat Rudi Anschober diskutierten live. Die Zusammenfassung.

[Etat] Unzensuriert.at-Foto: FPÖ-Redakteur klagt "Profil"-Journalistin Ingrid Brodnig.

[Sport] Andreas Herzog wird neuer israelischer Teamchef.

[Service] Sommer in seiner schönsten Form! Spiele unser Sommer-Tangram und gewinne tolle Preise für deinen Urlaub! Unter allen Einsendungen verlosen wir 20 STANDARD-Handtücher inkl. STANDARD-Badetaschen und 3 STANDARD-Abos für 3 Monate. Jetzt mitspielen.

[Wetter] Tagsüber entstehen dann vor allem über den Alpen größere Quellwolken und in weiterer Folge einige Schauer und Gewitter. Überwiegend trocken bleibt es vom Seewinkel bis ins Weinviertel, hier sind nur einzelne Schauer zu erwarten. 25 bis 36 Grad.

[Zum Tag] Am 2. August 1870 wurde in London die Tower Subway, die erste in einer tief liegenden Röhre erbaute Untergrundbahn der Welt, eröffnet.