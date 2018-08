Tesla rutscht trotz Umsatzsteigerung weiter in die roten Zahlen

Model 3 soll als erstes günstiges Auto des E-Wagen-Herstellers schneller als geplant Massenmarkt erreichen

Palo Alto – Der mit dem Anlauf der Massenproduktion seines Hoffnungsträgers Model 3 kämpfende Elektroautobauer Tesla ist im Frühjahr tiefer in die roten Zahlen geraten. Im zweiten Quartal schlug ein auf die Aktionäre entfallender Verlust von 718 Millionen Dollar (615 Mio. Euro) zu Buche, wie die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.

Im Vorjahreszeitraum lag der Fehlbetrag bei 336 Millionen Dollar. Den Umsatz steigerte Tesla hingegen um über 40 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar. Das Unternehmen geht davon aus, bis Ende August eine wöchentliche Fertigungsrate von 6.000 Stück beim Model 3, seinem ersten günstigeren Auto für den Massenmarkt, zu erreichen.

10.000 Stück pro Woche geplant

Danach soll das Tempo rasch weiter erhöht werden. "Wir streben an, die Produktion so schnell wir können auf 10.000 Stück pro Woche auszuweiten", hieß es im Brief an die Aktionäre.

Im abgelaufenen Quartal produzierte Tesla insgesamt 53.339 Fahrzeuge, ausgeliefert wurden 40.768. Davon waren nach Unternehmensangaben 18.449 Stück Model 3. Anleger reagierten zunächst unentschlossen auf den Bericht – die Aktie geriet nachbörslich in einer ersten Reaktion ins Minus, drehte aber schnell und stand zuletzt mit rund vier Prozent im Plus. Analysten hatten zwar mit weniger Verlust gerechnet, bei den Erlösen konnte Tesla die Erwartungen aber übertreffen. (APA, 1.8.2018)