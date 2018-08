Vier Tote bei Wander-Unfall in Korsika

Wanderer von Hochwasser in Fluss mitgerissen worden – mindestens vier Menschen konnten nicht gerettet werden

Ajaccio – Eine Gruppe von Wanderern ist in Korsika von einem Hochwasser führenden Fluss erfasst worden. Dabei kamen vier der sieben Personen ums Leben – drei Erwachsene und ein Kind. Nach einem Wanderer würde noch gesucht, berichteten der Radionachrichtensender Franceinfo und andere französische Medien am Mittwochabend. Die zu Frankreich gehörende Mittelmeerinsel Korsika ist ein beliebtes Ferienziel.

Der Unfall ereignete sich in einer Schlucht in der Nähe des Ortes Soccia nordöstlich der Inselhauptstadt Ajaccio, so Franceinfo. Zwei Menschen, ein Vater und sein Sohn, wurden demnach gerettet. Vor dem Unglück habe es in der Region stark geregnet. Die Rettungsdienste setzten auch Hubschrauber ein. (APA, 1.8.2018)