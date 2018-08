USA verhängen wegen Arrests für Pastor Sanktionen gegen Türkei

Innen- und Justizminister der Regierung von Tayyip Erdoğan direkt betroffen – Maßnahme gegen Nato-Partner sehr ungewöhnlich

Washington/Ankara – Das Weiße Haus hat am Mittwochabend Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Wie Sarah Huckabee Sanders, Sprecherin von Präsident Donald Trump, vor der Presse sagte, sollten davon die Justiz- und Innenminister in Ankara betroffen sein. Auch Finanzminister Steven Mnuchin bestätigte die Maßnahmen. Welche Sanktionen genau gegen Abdülhamit Gül und Süleyman Soylu schlagend werden, war nicht unmittelbar klar.

Hintergrund ist das türkische Verfahren gegen den US-Pastor Andrew Brunson. Diesem wirft Ankara Nähe zur in der Türkei verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK und zum Prediger Fethullah Gülen vor. Letzterem wirft die Regierung Erdoğans vor, hinter dem Putschversuch vom Sommer 2016 zu stehen. Pastor Brunson hatte zwei Jahre in Haft verbracht, war aber kürzlich in den Hausarrest verlegt worden. Im Fall einer Verurteilung droht ihm eine langjährige Haftstrafe. Die Sanktionen der USA gelten als harter Schritt gegen den Nato-Partner Türkei.

Lira im Tief

Drohende Sanktionen der USA hatten die türkische Landeswährung Lira am Mittwoch bereits zuvor auf Rekordtiefstände gedrückt. Der US-Dollar stieg im Verhältnis zur Lira in der Spitze bis auf den historischen Höchststand von 4,9985 Lira. Der Eurokurs kletterte ebenfalls auf einen Rekordwert von 5,8323 Lira.



Die Sanktionen könnten die bereits angeschlagene türkische Wirtschaft hart treffen. Laut der Agentur Bloomberg sollen sich die geplanten Schritte an den Strafmaßnahmen orientieren, die gegen Russland eingeführt wurden. Stark gefallen sind auch die Kurse türkischer Staatsanleihen. (red, Reuters, APA, 1.8.2018)