Amazon veröffentlicht Trailer von Matthew Weiners "The Romanoffs"

Serie von "Mad Men"-Erfinder Matthew Weiner um Nachfahren der russischen Zarenfamilie startet am 12. Oktober. #MeToo-Vorwürfe verstummt.

Amazon hat einen ersten Trailer für "The Romanoffs" veröffentlicht, die neue Serie von "Mad Men"-Erfinder Matthew Weiner. Sie startet am 12. Oktober auf der Streamingplattform des Versandriesens. Die deutsche Synchronfassung soll 2019 folgen.



Der Trailer offenbart das Star-Angebot, das Amazon für die Serie engagierte. Neben Christina Hendricks ("Mad Men"), Isabelle Huppert ("Elle") und Mike Doyle ("Law & Order") spielen unter anderem auch Aaron Eckhart, John Slattery, Kathryn Hahn und Jack Huston in der Serie mit.

Laut Amazon handelt "The Romanoffs" von acht verschiedenen Personen rund um den Globus, jede der acht Folgen fokussiert auf einen Charakter. Ihre Verbindung: sie halten sich alle für Nachfahren der sagenumwobenen russischen Zarenfamilie Romanow. Die Dreharbeiten der Prime Original Serie fanden in sieben Ländern auf drei Kontinenten statt.

Serienerfinder mit #MeToo-Vorwürfen konfrontiert

Im Vorjahr war noch unklar, ob die Serie überhaupt produziert werden soll. 2017 hatte Amazon sich im Zuge der #MeToo-Debatte um Harvey Weinstein von dessen Produktionsfirma Weinstein Company distanziert und eine gemeinsames Projekt mit Robert De Niro und Julianne Moore in den Hauptrollen eingestellt. Auch "The Romanoffs" war ein gemeinsames Projekt, dessen Produktion Amazon in Folge der Debatte alleine übernahm.

Auch gegen den neunmaligen Emmy-Gewinner Weiner liegen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung vor. Die ehemalige Drehbuchautorin der Serie "Mad Men" Kater Gordon warf Weiner vor, anzügliche Andeutungen gemacht zu haben. Weiner bestreitet den Vorfall, er könne sich nicht erinnern. (red, 2.8.2018)