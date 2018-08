TV-Tipps für Donnerstag, 2. August – mit Radiotipps

Stadt Land Kunst, Konkret, Die Trumps – Aus der Pfalz ins Weiße Haus, Charles Manson – Sektenführer und Massenmörder, Am Schauplatz: Wenn Männer Frauen schlagen, Kontraste: Clans in Deutschland, The Good Lie und Meine Schwester

13.00 MAGAZIN

Stadt Land Kunst Ein Ausflug ins französische Ajaccio, den Geburtsort von Napoleon Bonaparte, berühmt für farbenfrohe Dächer und die direkt am Meer gelegene Zitadelle. Danach folgt ein Kurzbesuch bei den Pueblo-Indianern in New Mexico, und abschließend wird am Strand von Mont Choisy auf Mauritius relaxt. Bis 13.45, Arte

18.30 MAGAZIN

Konkret: Das Wunder von Mals Mals, ein Dorf im Südtiroler Vinschgau, ist die erste pestizidfreie Gemeinde Europas. Der Film über den jahrelangen Kampf der Einwohner gegen die Agrarindus trie kommt bald in die Kinos. Regisseur Alexander Schiebel ist zu Gast

im Konkret-Studio. Bis 18.51, ORF 2

19.30 PORTRÄT

Die Trumps – Aus der Pfalz ins Weiße Haus Einblicke in die Herkunft des US-Präsidenten: Seinen Anfang nimmt das Trump-Imperium mit Trumps Großvater, der Ende des 19. Jahr hunderts aus der Pfalz in die USA emigriert. Der Vater macht dann

den Namen zur Marke, Trump wird schließlich als Präsident zum größten Vermarkter. Bis 20.15, ZDF Info

21.00 DOKUMENTATION

Charles Manson – Sektenführer und Massenmörder Spiritueller Guru, Rockstar, Hippie: Charles Manson hat viele Gesichter. Vor allem aber ist er ein Mörder, der sieben Menschenleben auf dem Gewissen hat. Wie aus einem Kleinkriminellen ein Sektenführer werden konnte. Bis 21.45, ZDF Info

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Wenn Männer Frauen schlagen Statistisch gesehen wird jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens Opfer männlicher Gewalt. Zeit, endlich darüber zu reden. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf Tom wurde zu 20 Jahre Gefängnis verurteilt wegen Mordes an seiner Freundin. Er wusste keine andere Lösung für die Beziehungsprobleme mit seiner Partnerin, erzählt er.

21.45 POLITMAGAZIN

Kontraste: Clans in Deutschland Wie arabische Großfamilien Deutschland beherrschen und wie sich der Alltag der einzelnen Familienmitglieder aus unterschiedlichen Generationen gestaltet. Bis 22.15, Das Erste

22.30 DRAMA

The Good Lie – Der Preis der Freiheit (USA/IND/K 2014, Philippe Falardeau) Reese Witherspoon als US-Sozialarbeiterin, die sich um vier sudanesische Flüchtlinge kümmert, deren Leben durch den brutalen Bürgerkrieg, der 1983 in Sudan wütete, zerstört wurde. Ein einfühlsames Drama, erfrischend klischeefrei und aktueller denn je. Bis 0.40, ATV 2

0.00 KRIMI

Meine Schwester (Ö/D 2011, Sascha Bigler) Hauseigentümer Heinz Ortner (August Schmölzer) setzt alles daran, Katharina (Christiane Hörbiger) aus ihrem kleinen Trödelladen in der Wiener Innenstadt zu vertreiben. Dabei hat er die Rechnung aber ohne ihre Schwester Hanna (Maresa Hörbiger) gemacht. Eine wahre Familienproduktion mit rätselhaftem Mordfall. Bis 1.25, ORF 2