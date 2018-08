Aggressiver und betrunkener Zwölfjähriger in Deutschland aufgegriffen

Auch Vater und seine weibliche Gesellschaft, die von Polizei in Wohnung aufgefunden wurden, waren alkoholisiert

Gotha – Nach einem Notruf haben Polizei und Rettungsdienst im thüringischen Arnstadt in Deutschland einen sturzbetrunkenen Zwölfjährigen aufgegriffen. Wie die Polizei in Gotha mitteilte, randalierte der Bursche in der Nacht zum Mittwoch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Er konnte demnach das Gleichgewicht nicht halten und soll mehrfach gestürzt sein.

Gegenüber den Rettungskräften sei er "hoch aggressiv" gewesen. Schließlich kam er augenscheinlich leicht verletzt ins Krankenhaus.

Die Polizei kontaktierte daraufhin den Vater des Buben, der ebenfalls stark alkoholisiert und zu einem Atemalkoholtest nicht in der Lage gewesen sei. In seiner Wohnung habe zudem eine volltrunkene Frau gelegen. Die Beamten informierten das zuständige Jugendamt und erstatteten gegen den Vater Anzeige wegen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht. (APA, 1.8.2018)