Fields-Medaille: "Nobelpreis für Mathematik" geht an vier Forscher

Ein Brite, ein Italiener, ein Deutscher und ein Australier wurden ausgezeichnet

Rio de Janeiro – Was dieser Tage in der akademischen Mathematik beforscht wird, gleicht in unserer vom Schulunterricht geprägen Vorstellung meist einem exotischen Zahlenland, in dem sich vermutlich nur die wenigsten von uns zurecht finden würden.

Diese vier Wissenschafter fühlen sich dagegen in den mathematischen Pionierregionen mehr als zuhause: Der Brite Caucher Birkar, ursprünglich aus dem Iran, der Italiener Alessio Figalli, der Deutsche Peter Scholze und Akshay Venkatesh, ein Australier mit indischen Wurzeln. Sie wurden am Mittwoch für ihre Leistungen in ihren jeweiligen mathematischen Fachgebieten mit der Fields-Medaille ausgezeichnet.

Die alle vier Jahre von der Internationalen Mathematischen Union (IMU) verliehene "Medaille für herausragende Entdeckungen in der Mathematik" gilt weithin als inoffizieller "Nobelpreis für Mathematik". Traditionell wird die Entscheidung über die Preisträger zu Beginn des Weltkongresses der IMU verkündet, der heuer am 1. August in Rio de Janeiro begann und bis zum 9. August dauern wird.

Anerkennung und Ansporn

Der Preis geht auf den kanadischen Mathematiker John Charles Fields zurück und wurde 1936 erstmals verliehen. Fields hielt vor seinem Tod im Jahr 1932 fest, dass die zwei bis vier Preisträger höchsten 40 Jahre alt sein dürften. Ansonsten ließ er dem jeweiligen Komitee weitgehend freie Hand. Wichtig war ihm als einziges Kriterium, dass die Ausgezeichneten sowohl für ihre bereits geleistete Arbeit, als auch als Ansporn für zukünftige Entwicklungen geehrt werden. (tberg, 1. 8. 2018)