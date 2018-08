Mindestens 20 Tote nach neuem Ebola-Aubruch im Kongo

Gouverneur von Krisenprovinz Nord-Kivu bestätigt Ausbruch

Kinshasa/Goma – Der Gouverneur des kongolesischen Nord-Kivu hat am Donnerstag den Ausbruch der Krankheit Ebola in seiner Provinz bestätigt. Julien Paluku teilte via Twitter mit, es sei zu neuen Erkrankungen gekommen. Insgesamt sind laut dem kongolesischen Gesundheitsministerium bereits 20 Menschen an den Folgen einer Fiebererkrankung gestorben, deren Symptome starke Ähnlichkeit mit Ebola haben. In vier Fällen liegen bereits Labor-Ergebnisse vor, die eine Erkrankung mit dem Ebola-Virus beweisen.

Erst vor einer Woche war offiziell ein anderer Ebola-Aubruch in der Demokratischen Republik Kongo zu Ende gegangen, der 33 Todesopfer gefordert hatte. Damals war die Krankheit allerdings in einem anderen Teil des Landes ausgebrochen, die beiden Epidemien dürften nicht miteinander in direkter Verbindung stehen.

Die Prvinz Nord-Kivu, im zentralafrikanischen Teil des Landes, gilt schon bisher als besonderer Krisenherd. Nicht nur wegen der Entfernung zur Hauptstadt Kinshasa, sondern auch wegen der zahlreichen Bodenschätze, sind dort viele Milizen und Warlords im Einsatz, die auch die medizinische Versorgung erschweren. (red, Reuters, 1.8.2018)