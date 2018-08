Zehn Games-Tipps für den Gratis-Spiele-Sommer

teampsykskallar

Nach so viel Hochglanz ein wenig räudiger Lo-Fi-Horror: Das "psychological horror game" "Cry of Fear" war ursprünglich eine Mod für "Half-Life 1" (!), ist jedoch längst als Standalone-Version auch auf Steam verfügbar. Nicht vom klotzigen Äußeren abschrecken lassen: Was das schwedische Modder-Team mit seinen bescheidenen Mitteln hier auf die Bildschirme bringt, braucht sich in Sachen Gruselfaktor vor weitaus teureren Spielen nicht verstecken.

Ein depressiver schwedischer Jugendlicher taumelt in einer dunklen Schreckensnacht von recht banalem Horror in Richtung surrealer Abgründe, wie sie auch "Silent Hill" gut zu Gesicht stehen würden. Gemeinsam mit "Underhell" der Beweis dafür, dass Mods in Sachen Originalität und Mut jederzeit mit großen Titeln mithalten können.