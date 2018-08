Uber: Die Zeit der Taxis ist vorbei

Das Geschäftsmodell Taxi funktioniert einfach nicht mehr – zumindest für Leute, die auf ihr Geld schauen müssen

Taxi oder Uber? Für viele junge Menschen in Großstädten stellt sich diese Frage gar nicht mehr, sie bestellen sich via Smartphone einfach "ein Uber". Der Grund liegt auf der Hand: Die Fahrt kostet weniger, teilweise sogar viel weniger. So gibt es bereits Schüler und Studenten in Wien, die noch nie in einem Taxi gesessen sind.

Für Uber spricht auch, dass man schon vor dem Einsteigen weiß, wie viel für die Fahrt zu bezahlen ist. Dazu bekommt man eine korrekte Rechnung per E-Mail zugeschickt. Letzteres ist für Unternehmen mittlerweile ein guter Grund, ihre Mitarbeiter nur mit Uber fahren zu lassen. Warum ähnliche Dienste der Taxianbieter nur wenig bis gar nicht bekannt sind, ist unverständlich. Allein dass man während der Fahrt schon mal Angst vor dem Fahrpreis haben muss, ist eine Zumutung – ebenso, dass man eine Rechnung oftmals nur auf Nachfrage erhält.

Dass sich die Branche gegen Uber mit Händen und Füßen wehrt, ist verständlich, aber Uber nutzt eigentlich nur ihre Schwächen aus. Das Geschäftsmodell Taxi funktioniert einfach nicht mehr – zumindest für Leute, die auf ihr Geld schauen müssen.

Selbst wenn Uber aus Österreich verschwinden würde, die goldenen Zeiten der Taxis kommen nicht mehr wieder. Es ist absehbar, dass selbstfahrende Autos ihren Job übernehmen werden. In den USA rollen sie bereits durch Straßen. Maßgeblich daran beteiligt: Google. (Markus Sulzbacher, 1.8.2018)