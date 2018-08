A1 greift mit eigenem Streamingdienst Spotify und Netzneutralität an

A1 Xplore Music bietet 30 Millionen Songs für 8,90 Euro – Datenvolumen wird nicht verbraucht

Musikstreaming hat in Österreich erstmals die CD überholt. Dienste wie Spotify, Apple Music und Amazon Music locken hunderttausende Österreicher dazu an, für vergleichsweise wenig Geld ein gefühlt unendliches Angebot zu nutzen. Auch A1 möchte einen Stück von der Torte und hat seinen eigenen Streamingdienst, A1 Xplore Music, vorgestellt. Dieser soll laut Angabe des Unternehmens eigens von dem Mutterkonzern America Movil entwickelt worden sein und sei speziell auf den Geschmack der Österreicher abgestimmt. So würde eine eigene, lokale Musikredaktion Playlists für den Raum erstellen.

Angriff auf die Netzneutralität

Der Service wird exklusiv A1-Kunden zur Verfügung gestellt und kostet monatlich 8,90 Euro. Dabei greift das Unternehmen auch die Netzneutralität an: Die Nutzung des Services soll nämlich innerhalb der EU kein Datenvolumen verbrauchen – anders als etwa die Verwendung von Konkurrenzdiensten. Einige A1-Tarife erhalten ab sofort den Service zwölf Monate lang gratis, die meisten Kunden können ihn drei Monate lang kostenlos testen.

foto: a1 Je nach Tarif können Nutzer den neuen Streamingservice von A1 drei oder zwölf Monate lang testen.

A1 startete bereits 2009 Musikplattform

Der neue Streamingdienst soll 30 Millionen Songs und 10.000 Live-Radio-Sender bieten. Interessierte können sich die App ab sofort herunterladen. Diese hat auch den Musikerkennungsservice Shazam integriert.

A1 Xplore Music ist nicht der erste Versuch des Unternehmens, in den Musikmarkt einzusteigen. Bereits 2009 startete es A1 Music, eine Musikplattform, über den Musik erworben werden konnte – damals kostete ein Track 60 Cent. Der Service wurde 2014 – wohl aufgrund geringer Nutzerzahlen – eingestellt. (muz, 1.8.2018)