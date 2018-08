Außenministerin Kneissl heiratet in der Steiermark, aber nicht in Gamlitz

Ministerin will "keine Sonderstellung bei privater Feier" und verlegt den Trauungsort

Wien/Gamlitz – Nach Verteidigungsminister Mario Kunasek tritt mit Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) nun schon das zweite Regierungsmitglied binnen zwei Monaten in der Steiermark vor den Traualtar. Kneissl (53) wird am 18. August ihren Lebensgefährten, den steirischen Unternehmer Wolfgang Meilinger (54), heiraten. Die Hochzeit wird aber nun doch nicht im Schloss Gamlitz stattfinden, wie die "Kleine Zeitung" berichtet hatte.

Im Bericht hat sich ein anderes Brautpaar darüber beschwert, dass es seine Trauung um einen Tag nach vorne verlegen musste, um "Platz" für Kneissls Hochzeit zu machen.

"Nachdem ich erst aus den Medien erfahren habe, dass ein anderes Paar fast zeitgleich seine Hochzeitsfeier im Schloss Gamlitz geplant hat, haben wir uns spontan entschieden, unseren Trauungsort zu verlegen. Es wird aber jedenfalls ein Ort in der Steiermark sein", lässt die Ministerin nun über eine Aussendung des Ministeriums mitteilen.

"Die Steiermark hat glücklicherweise viele stimmungsvolle Orte, um den schönsten Tag im Leben feiern zu können", sagt Kneissl zum kurzfristigen Ortswechsel.

Minister Kunasek, ein Steirer, hatte am 16. Juni am Kogelberg bei Leibnitz ebenfalls in den südsteirischen Weinbergen seiner Lebensgefährtin Sabrina Koroschetz das Ja-Wort gegeben. Damals war auch Ministerin Kneissl zu Gast gewesen. (APA, 1.8.2018)