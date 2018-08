Außenministerin Kneissl heiratet am 18. August in der Steiermark

Nach Verteidigungsminister Mario Kunasek ist Karin Kneissl das zweite Regierungsmitglied, das in seiner Amtszeit heiratet

Wien/Gamlitz – Nach Verteidigungsminister Mario Kunasek tritt mit Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) nun schon das zweite Regierungsmitglied binnen zwei Monaten in der Südsteiermark vor den Traualtar. Kneissl (53) wird am 18. August ihren Lebensgefährten, den steirischen Unternehmer Wolfgang Meilinger (54) heiraten. Hochzeit wird im Schloss Gamlitz gehalten, berichtete die "Kleine Zeitung".

Laut dem Bericht soll die Zeremonie kurz sein, da sie sonst mit einer weiteren Hochzeit im Schloss Gamlitz – einer beliebten und romantischen Heirats-Location, noch dazu am beliebten Datum 18.8.2018 – kollidieren würde. An diesem Tage gibt es insgesamt acht Hochzeiten in Gamlitz, die von vier Standesbeamten betreut werden. Eine Bestätigung des Hochzeitstermins gab es am Mittwoch auf APA-Anfrage aus dem Ministerinnenbüro noch nicht.

Minister Kunasek, ein Steirer, hatte am 16. Juni am Kogelberg bei Leibnitz ebenfalls in den südsteirischen Weinbergen seiner Lebensgefährtin Sabrina Koroschetz das Ja-Wort gegeben. Damals war auch Ministerin Kneissl zu Gast gewesen. (APA, 1.8.2018)