14 Katzenbabys bei Hitze in Neusiedl am See ausgesetzt

Tierärztin entdeckte Jungtiere und brachte sie ins Tierschutzhaus

Neusiedl am See – 14 Katzenbabys sind am Montagnachmittag in einer Schachtel bei der Ordination von Tierärztin Irene Mädl in Neusiedl am See ausgesetzt worden. Die Tiere seien komplett überhitzt gewesen, da sie sich in der prallen Sonne befunden hatten, bestätigte Mädl der APA am Mittwoch einen Bericht der Wochenzeitung "BVZ". Die Tierärztin erstattete Anzeige.

Sie habe die Jungtiere in die Ordination gebracht und erstversorgt. "Gott sei Dank haben dann alle überlebt", meinte Mädl. Danach wurden die Katzenbabys ins Tierschutzhaus Sonnenhof gebracht. Die Katzen sind ein paar Tage bis etwa eine Woche alt gewesen. Sie waren noch blind und hatten teilweise noch die Nabelschnur dran. "Wenn ich eine halbe Stunde später heimgekommen wäre, wären die Tiere tot", sagte Mädl. Die Tierärztin appellierte an deren Eigentümer, seine Katzen zu kastrieren, um unerwünschten Nachwuchs zu verhindern. (APA, 1.8.2018)