Schmäh des Publishers: "This Is the Police 2" überraschend erschienen

Fortsetzung des Adventure-Management-Game zu Sonderpreis ab sofort verfügbar

Weappy Studio hat für "This Is the Police 2" den Überraschungseffekt genutzt und das Game zwei Tage vor dem eigentlichen Release veröffentlicht. Gewissermaßen war dies auch ein Schmäh der Entwickler, da beim ersten Teil der Veröffentlichungszeitpunkt verpasst wurde. "Nachdem wir 2016 vergessen haben, den 'Jetzt Live'-Knopf für 'This Is the Police' rechtzeitig zu drücken, haben wir diesmal wohl etwas zu früh gedrückt", wird der vorzeitige Release humorvoll kommentiert.

thq nordic "This Is the Police 2" im Release-Trailer.

Mehr Action und Steuerung bei Einsätzen

Bei "This Is the Police 2" übernimmt man die Kontrolle über die Polizei und muss bei einem Mix aus Adventure und Management die Stadt sicherhalten. Im Gegensatz zum ersten Teil schickt man die Beamten nicht mehr nur zu Einsätzen, man steuert sie nun auch selber. Das Kampfsystem ist rundenbasiert und man taktisches Vorgehen ist gefragt. Bei besonders gefährlichen Einsätzen können die Polizisten ums Leben kommen.

thq nordic "This Is the Police 2" im Vorab-Trailer.

Reviews ausgeglichen auf Steam

Die Reviews auf Steam zu dem Spiel sind aktuell ausgeglichen. Viele Spieler zeigen sich von dem Game prinzipiell angetan, ärgern sich allerdings über das Balancing und etwaige Limitierungen. Von Bugs und Glitches soll das Spiel nicht betroffen sein, allerdings missfallen vielen Nutzern die Cutscenes. Diese sollen unnötig in die Länge gezogen sein und teils schräge Dialoge mit sich bringen. Das Game kostet bis zum 7. August 13,49 Euro und ist für PC, macOS und SteamOS verfügbar. (dk, 01.08.2018)