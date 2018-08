Suderforum: Was nervt Sie an der Hitze?

36 Grad, Schweiß und allgemeine Ermattung – was stört Sie an diesen heißen Tagen? Machen Sie Ihrem Ärger im Forum Luft!

Schon klar, es ist Jammern auf hohem Niveau. Freuen wir uns doch über das gute Wetter, die Sonne scheint, die Abende sind warm und laden dazu ein, diese draußen zu verbringen. Doch die andauernde Hitze erfüllt nicht alle gleichermaßen mit Freude. Eine gewisse lähmende Schwere breitet sich über Stadt und Land aus.

Denn Hitzewelle, das bedeutet auch ständiges Hoffen, eine klimatisierte U-Bahn zu erwischen, und die bittere Erkenntnis, dass man den Heimweg von der Arbeit, gemeinsam mit vielen schwitzenden Menschen, in einer glühenden Metallröhre zurücklegen wird. Lebt man im Dachgeschoß, wird auch das eigene Zuhause ganz schnell zu feindlichem Territorium. Aufwachen bei dreißig Grad kann schon auf die Laune und allgemeine Fitness schlagen. Die gewisse "Grundpickigkeit", die regelmäßig wiederkommt, wenn man mehrmals am Tag duscht. Die Waschmaschine, die ständig rennt, um verschwitztes Gewand und Bettwäsche zu waschen. Zum Glück kühlt es in der Nacht etwas ab – wobei einem auch dieser kleine Trost verwehrt bleibt, wohnt man im dichtverbauten Stadtgebiet. Kurzum, die Hundstage sind ein Graus.

Hitze-Selbsthilfegruppe: Gemeinsames Jammern

Im STANDARD-Forum zum Artikel mit zehn kühlenden Ratschlägen teilt ein User seinen ultimativen Hitze-Tipp:

Und nachdem es sich im Kollektiv besonders schön sudern lässt, bieten wir Ihnen dafür ein Forum. Machen Sie Ihrem Frust über die andauernde Hitze Luft, lassen Sie alles raus, schimpfen Sie über die Dinge, die Sie an diesen heißen Tagen nerven! (aan, 3.8.2018)