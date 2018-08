Eröffnungssalven im Prozess gegen Trumps Ex-Wahlkampfmanager

Verhandlung im Fall Paul Manafort dreht sich nicht direkt um dessen Arbeit für den US-Präsidenten

Die Geschworenen sind ausgewählt, die Zeugen geladen: Am Dienstag begann vor einem Bundesgericht in Virginia der mit Spannung erwartete Prozess gegen Paul Manafort. Die Staatsanwaltschaft warf in ihrem Eröffnungsplädoyer dem ehemaligen Wahlkampfmanager von Donald Trump in 18 Anklagepunkten Bank- und Steuerbetrug vor. Der ehemalige Konsulent soll unter anderem Einkünfte aus seiner Beratertätigkeit für prorussische Politiker in der Ukraine gewaschen haben. Insgesamt soll er 60 Millionen auf drei Bankkonten in Zypern, der Ukraine und den karibischen Inseln verschoben haben, so die Anklage. Mindestens 30 Millionen davon sollen nicht versteuert worden sein.

foto: reuters/bill hennessy Ein Gerichtszeichner stellt dar, wie Anwalt Thomas Zehnle (links) bei seinem Eröffnungsplädoyer auf seinen Klienten Paul Manafort zeigt. Kameras sind in US-Bundesgerichten – anders als in vielen anderen Gerichtssälen – verboten.

Die Verteidiger Manaforts machten in ihren Ausführungen einen anderen Schuldigen aus. Rick Gates sei der wahre Übeltäter, so Anwalt Thomas Zehnle in seinem Eröffnungsplädoyer. Der ehemalige stellvertretende Wahlkampfleiter und langjährige Manafort-Vertraute ist Kronzeuge der Anklage. Gates hat mit Mueller eine Vereinbarung getroffen, sich schuldig bekannt und kann nach seiner Aussage auf ein milderes Strafmaß hoffen. Er habe laut Zehnle die Finanzen Manaforts verwaltet, während dieser beruflich die halbe Welt bereiste. "Gates hatte seine Hände in der Naschlade", sagte Zehnle zu den zwölf Geschworenen.

Mueller-Ermittlung

Der Prozess, der nun – nur wenige Kilometer vom Weißen Haus entfernt – eröffnet wurde, ist das erste Gerichtsverfahren des Sonderermittlers Robert Mueller, der die russische Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 untersuchen soll. Manafort kam früh ins Visier der Ermittler, geriet er doch schon während des Wahlkampfs wegen seiner Kontakte zum ukrainischen Präsidenten in Verruf.

foto: reuters/bill hennessy Staatsanwalt Uzo Asonye aus dem Team des Sonderermittlers Robert Mueller bei seinem Eröffnungsplädoyer vor den Geschworenen.

Es handelt sich hierbei um eines von zwei Gerichtsverfahren, denen sich Manafort stellen muss. Nachdem der Prozess in Virginia nach vermutlich drei Wochen zu Ende ist, muss sich Manafort einem Geschworenengericht in der Bundeshauptstadt Washington, D.C. stellen. Dort wurde er wegen Geldwäsche, Verabredung, die Regierung zu betrügen, und Belügen von Bundesbeamten angeklagt.

305 Jahre Haft

Sollte Manafort in beiden Verfahren schuldig gesprochen werden, könnte ihm eine Maximalstrafe von insgesamt 305 Jahren drohen. Auch bei einem geringeren Strafausmaß muss der 69-Jährige damit rechnen, den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen zu müssen– es sei denn, Donald Trump begnadigt ihn. Eine solche Begnadigung hätte allerdings einen Haken: Bei einem Straferlass würde Manafort sein Aussageverweigerungsrecht verlieren und müsste bei Bedarf auch gegen Trump aussagen. Der Richter in dem Verfahren in Virginia äußerte bei einer Vorverhandlung bereits öffentlich den Verdacht, dass die Ermittler Manafort nur zur Aussage gegen den US-Präsidenten bewegen wollen. (Stefan Binder, 1.8.2018)