Ihr Lieblingsfilm in fünf Worten

Erkennt man den Film noch, wenn die Handlung in wenigen Worten erklärt wird? Probieren Sie es aus, und teilen Sie Ihre Zusammenfassungen im Forum!

Über Filme und ihre Handlungen kann man endlos diskutieren. Interpretationen füllen ganze Abhandlungen, Bücher, Filmbibliotheken. Doch bekanntermaßen liegt die Würze in der Kürze – wie knapp lässt sich eine komplette Filmhandlung zusammenfassen, sodass man den Film dahinter immer noch erkennt? Das wollte jetzt die Academy auf Twitter wissen und rief User auf, ihren Lieblingsfilm in fünf Worten zusammenzufassen.

Viele kamen der Aufforderung nach, und die Ergebnisse enttäuschen nicht:

Auch im Horrorgenre lässt sich die Handlung gut auf fünf Wörter zusammenkürzen:

Und selbst mehrstündige Klassiker der Filmgeschichte lassen sich auf diese Art zusammenfassen:

Jetzt sind Sie an der Reihe! Schaffen Sie es, Ihren Lieblingsfilm in fünf Worten – oder weniger – zusammenzufassen? Und welche Filme sind in den oben angeführten Beispielen gemeint? Teilen Sie Ihre Zusammenfassungen im Forum, und raten Sie mit! (aan, 2.8.2018)