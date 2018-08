Real verlor beim Lopetegui-Debüt 1:2 gegen ManUnited

Barcelona unterlag AS Roma 2:4 – Tottenham besiegte Milan 1:0

Fußball-Champions-League-Seriensieger Real Madrid hat am Dienstag in Miami beim Debüt seines neuen Trainers Julen Lopetegui eine 1:2-Niederlage gegen den englischen Rekordmeister Manchester United kassiert. Die Tore für die "Red Devils" erzielten Alexis Sanchez (18.) und Ander Herrera (27.), für den Anschlusstreffer von Real sorgte Karim Benzema (45.+3) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Zum Champions-Cup-Match der beiden europäischen Topteams kamen 64.141 ins Hard Rock Stadium. Manchester beendete das Vorbereitungsturnier mit fünf Punkten aus drei Spielen. Madrid ist nach der Niederlage im Auftaktspiel noch ohne Punkte.

Neben Real verlor auch dessen Erzrivale FC Barcelona. Die Katalanen unterlagen AS Roma in Arlington 2:4. Rafinha (6.) hatte "Barca" zwar früh in Führung gebracht, doch Stephan El Shaarawy (35.) glückte noch vor dem Wechsel der Ausgleich. In der zweiten Hälfte jubelte zunächst erneut Spaniens Meister nach einem Treffer des Brasilianers Malcom (49.), doch die Römer entschieden die Partie vor 54.726 Zuschauern durch Tore von Alessandro Florenzi (78.), Bryan Cristante (83.) und Diego Perotti (86./Elfmeter), die innerhalb von nur acht Minuten trafen.

Wie United gewann auch Tottenham Hotspur sein letztes Champions-Cup-Spiel. Die Engländer besiegten den AC Milan 1:0. Den entscheidenden Treffer in Minneapolis erzielte Georges-Kevin Nkoudou (47.). Tottenham liegt mit sieben Punkten an der Spitze der Turnierwertung, punktegleich mit Borussia Dortmund. (APA, 1.8.2018)