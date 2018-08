"Your Phone": Microsoft bringt App, um Handy und PC zu verbinden

Mit dem Programm soll es möglich sein, etwa Benachrichtigungen am Computer einzusehen

Kaum ein Windows-Nutzer besitzt nicht auch ein Smartphone mit iOS oder Android als Betriebssystem. Wer Inhalte vom Handy auf dem PC weiterverarbeiten möchte und das Handy nicht per USB-Kabel anstecken wollte, musste bisher auf Alternativen zugreifen – etwa mussten User sich diese per Mail selbst zusenden oder auf Cloud-Dienste wie Google Drive oder Dropbox zurückgreifen.

Dateien und Benachrichtigungen am PC

Mit der App "Your Phone", welche noch keinen deutschsprachigen Namen hat, möchte Microsoft das nun ändern. Das Unternehmen will Usern ermöglichen, simpel auf Dateien am Smartphone zuzugreifen. Beispielsweise soll es möglich sein, Fotos per Drag and Drop über "Your Phone" in eine Office-App zu schieben. In Zukunft sollen aus Textnachrichten und Benachrichtigungen in der App aufscheinen. Einzig dafür notwendig ist, das Programm sowohl auf dem PC wie auch auf dem Smartphone zu installieren.

Sollte im Oktober offiziell erscheinen

Aktuell ist die App nur für Betatester mit Android verfügbar, jedoch sollte sie mit dem kommenden großen Update für Windows 10 ausgeliefert werden. Dieses ist im Oktober zu erwarten, wobei noch nicht klar ist, ob das Programm dann für alle Windows-Nutzer zur Verfügung gestellt wird oder separat heruntergeladen werden muss. (red, 1.8.2018)