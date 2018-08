Hunderte Menschen nach Stromausfall aus Pariser Metro gebracht

Stundenlange Beeinträchtigungen auf Linie im Stadtzentrum

Paris – Ein Stromausfall hat am Dienstagabend den Verkehr auf einer stark frequentierten Metrolinie in Paris lahmgelegt: Hunderte Pendler und Touristen wurden in Sicherheit gebracht, nachdem der Zugverkehr der Linie 1 praktisch zum Erliegen kam. Nach Angaben der Betreibergesellschaft RATP ereignete sich der Stromausfall gegen 20.10 Uhr zwischen zwei Stationen im Viertel Marais.

Betroffen waren Passagiere aus mindestens acht Zügen – viele liefen im Dunkeln an den Gleisen entlang bis zur nächsten Haltestelle. Nach Angaben der Feuerwehr mussten fünf Menschen wegen Erschöpfung angesichts der auch in Frankreich herrschenden Hitzewelle medizinisch behandelt werden.

Verkehrseinschränkungen

Der Verkehr auf der Metrolinie war bis zum späten Abend stark eingeschränkt. Nach Mitternacht teilte der Betreiber mit, der Betrieb könne zwischen zwei Stationen vorerst nicht wieder anlaufen.

Die Züge der Metrolinie 1 halten an zahlreichen bekannten Pariser Sehenswürdigkeiten wie dem Louvre, den Champs-Elysees und dem Jardin des Tuileries. Die Züge werden vollständig automatisch betrieben und verfügen über keinen Zugführer. (APA, 1.8.2018)