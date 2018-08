Infineon steigert Gewinn und Umsatz im dritten Quartal

Gewinn legte um 5 Prozent zu

Neubiberg – Der deutsche Halbleiterkonzern Infineon hat im dritten Geschäftsquartal mehr Gewinn eingefahren. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, kletterte das Segmentergebnis auf 356 Mio. Euro. Das sind fünf Prozent mehr als vor Jahresfrist und mehr als die 333 Mio. Euro, mit denen Analysten im Schnitt gerechnet hatten.

Beim Umsatz lag Infineon mit einem Zuwachs um sechs Prozent auf 1,941 Mrd. Euro leicht über den Erwartungen. "Der nun wieder stärkere Dollar gibt uns zusätzlichen Rückenwind", sagte Vorstandschef Reinhard Ploss.

Für das laufende vierte Geschäftsquartal kündigte Infineon einen Umsatzzuwachs von drei Prozent plus/minus zwei Prozentpunkte und eine Segmentergebnis-Marge von 19 Prozent an. Rechnerisch ergäbe sich damit für das gesamte Geschäftsjahr 2018, das am 30. September endet, ein Plus bei den Erlösen von 6,4 bis 7,4 Prozent und eine Marge von 17,5 Prozent – und damit mehr als zuletzt angekündigt. (APA, 1.8.2018)