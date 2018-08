Slowenische Linkspartei will nicht in die Koalition

Luka Mesecs Levica will aber über die Unterstützung einer Minderheitsregierung verhandeln

Dienstagnacht hat sich in Slowenien die linke Partei Levica dazu entschieden, nicht in die Koalition einzutreten – sehr wohl könne man sich aber vorstellen, eine Minderheitsregierung zu unterstützen. Die Parteien in der Mitte und links der Mitte des politischen Spektrums sind auf die Stimmen der Levica angewiesen, um eine Koalition zu bilden, weil die Verhandlungen mit der christdemokratischen Partei NSi zuvor gescheitert sind.

Beispiel Portugal

Die Koalitionsparteien setzen sich aus der Liste des Bürgermeisters von Kamnik, Marjan Šarec (LMŠ), den Sozialdemokraten (SD), der Partei des modernen Zentrums (SMC), der Partei von Alenka Bratušek (SAB) und der Pensionistenpartei (DeSUS) zusammen.

Die Levica begründete die Entscheidung damit, dass die anderen Parteien den eigenen Forderungen nicht ausreichend entgegengekommen seien. Sehr wohl reichten die Angebote der anderen fünf Parteien aber dazu aus, bei bestimmten Projekten die Minderheitsregierung zu unterstützen, beschloss der Parteivorstand.

Immer wieder wird in Slowenien das Beispiel Portugal genannt, wo seit 2015 eine sozialistische Minderheitsregierung von zwei kommunistischen Parteien gestützt wird. Die Linke wolle nun mit Šarec über ein Abkommen in Hinsicht auf die Duldung seiner Regierung sprechen, sagte Levica-Parteichef Luka Mesec.

Skepsis gegenüber Minderheitsregierung

Der Chefverhandler und mögliche zukünftige Premier Marjan Šarec wollte die Levica als Koalitionspartner gewinnen – eine Minderheitsregierung erscheint ihm zu instabil. Doch inhaltlich gab es bedeutende Diskrepanzen. So hatte die Linke immer wieder ein Referendum zum Nato-Austritt gefordert, auch ist man bei der Levica strikt gegen die Privatisierung der Nova Ljubljanska Banka – eine solche hat Slowenien allerdings bereits vor Jahren der EU-Kommission versprochen. Letztlich scheiterte die Koalition auch daran, dass die anderen Parteien diese Privatisierung nicht zurücknehmen wollten.

Pensionen und Steuern

Zuletzt spießte es sich auch bei den Pensionen und den Steuern. Die Levica hatte gefordert, dass die Arbeitgeberbeiträge erhöht werden sollten. Der Parteivorstand hatte zudem gefordert, dass auch das Verteidigungsbudget gekürzt werden solle – Slowenien muss allerdings als Nato-Staat künftig dem Militärbündnis mehr beisteuern, auch weil die USA unter Donald Trump dies fordern. Die Verhandlungen mit der Levica verliefen insgesamt aber konstruktiv.

Šarec hat nun noch ein paar Tage Zeit, eine Regierung zu etablieren. In Slowenien wird als Erstes der Premier von den Abgeordneten gewählt. Weil die 30-Tage-Frist nach den Wahlen vom 3. Juni bereits vorbei ist, kann nun eine Gruppe von zehn Parlamentariern einen Kandidaten vorschlagen. Nach dieser Phase von 14 Tagen ist es noch möglich, innerhalb von 48 Stunden einen Premier mit relativer Mehrheit zu wählen.

Option Neuwahlen



Aus den Wahlen ging die SDS unter Janez Janša als stärkste Kraft hervor – allerdings wollen die anderen Parteien außer die NSi nicht mit ihm koalieren. Für Janša wären Neuwahlen vorteilhaft, andere kleinere Parteien könnten dann den Einzug ins Parlament nicht mehr schaffen. (Adelheid Wölfl, 1.8.2018)