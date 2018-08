USA können IS-Täterschaft bei Angriff in Tadschikistan nicht bestätigen

Jihadisten reklamierten Anschlag auf Radtouristen für sich

Washington – Die USA können nach eigenen Angaben nicht bestätigen, dass die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) für den tödlichen Angriff auf ausländische Radtouristen in Tadschikistan verantwortlich ist. Das US-Außenministerium könne derzeit nicht sagen, wer für den Angriff verantwortlich sei, erklärte Ministeriumssprecherin Heather Nauert am Dienstag.

Angriff auf Radtouristen

Die US-Regierung bot den Behörden des zentralasiatischen Landes demnach Unterstützung bei den Ermittlungen an. Eine Gruppe ausländischer Radtouristen war am Sonntag im Bezirk Danghara rund hundert Kilometer südöstlich der Hauptstadt Duschanbe zunächst mit dem Auto angefahren und anschließend mit Messern und Schusswaffen attackiert worden. Zwei US-Bürger, ein Schweizer und ein Niederländer wurden auf der Straße durch das Pamir-Gebirge getötet, ein weiterer Niederländer und ein Schweizer wurden verletzt. Ein Franzose kam unversehrt davon.

Der IS beanspruchte den Angriff für sich und veröffentlichte am Dienstag ein Video mit den angeblichen Attentätern. Die fünf Männer, die in dem Video der IS-Miliz die Treue schwören, ähneln den Fotos der getöteten oder festgenommenen Verdächtigen, die zuvor vom tadschikischen Innenministerium verbreitet worden waren. Die Regierung in Duschanbe machte jedoch nicht den IS, sondern eine verbotene islamistische Partei für den Angriff verantwortlich. (APA, 1.8.2018)