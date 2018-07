Facebook identifiziert politische Kampagne zur Einflussnahme

Facebook: Tragen gerade Informationen zusammen – 32 Konten gelöscht

Washington – Facebook hat eine koordinierte Kampagne zur politischen Einflussnahme auf seinem Netzwerk identifiziert. Mehrere Dutzende falsche Konten seien darin involviert. Die Kampagne steht im Zusammenhang mit den kommenden "Midterms", also den Zwischenwahlen, in den USA im November 2018.

Facebook hat die Kampagne im Zuge der eigens eingeleiteten Ermittlungen gegen Wahlbeeinflussung entdeckt. 32 Konten hat das Unternehmen bisher gelöscht, nachdem erste Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem US-Kongress und anderen offiziellen Stellen ergeben haben, dass diese unecht waren. Das gab Facebook am Dienstag bekannt.

Wer hinter der Kampagne steckt und seit wann sie läuft, ist bisher nicht bekannt. "Wir sind noch in einer sehr frühen Phase der Ermittlungen und kennen nicht alle Fakten", sagte das Unternehmen in der Stellungnahme.

"Es ist klar, dass, wer auch immer hinter diesen Konten steckt, viel mehr Energie darin investierte, seine wahre Identität zu verbergen als die in Russland ansässige 'Internet Research Agency' (IRA) in der Vergangenheit." Facebook glaubt, dass dies teilweise an den Veränderungen liegen könnte, die das Unternehmen im vergangenen Jahr durchgeführt hat, um diese Art von Missbrauch zu erschweren. (red, 31.7.2018)