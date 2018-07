Erstmals heuer in Österreich 36 Grad gemessen

Laut ZAMG hatte in Innsbruck am Dienstag der Thermometer 36 Grad erreicht – Bludenz mit 35,3 an zweiter Stelle der heißesten Orte in Österreich

Wien – Der heißeste Ort in Österreich war am Dienstag Innsbruck: An der Messstelle Universität wurden 36 Grad gemessen – zum ersten Mal heuer im ganzen Land. An zweiter Stelle im Hitze-Ranking rangierte Bludenz, um 15.00 Uhr noch in Führung, mit 35,3 Grad. In Bad Deutsch-Altenburg registrierte die ZAMG 35,1 Grad.

Die zweitheißeste Landeshauptstadt war heute Linz mit 34,6 Grad, gefolgt von St. Pölten (34,2). In der Wiener Innenstadt schwitzten Einheimische und Touristen bei 34 Grad, berichtete die ZAMG.

Erfrischend war es auf 3.109 Metern Seehöhe am Sonnblick mit einem Höchstwert 10,8 Grad, am Brunnenkogel mit 10,9 Grad (3.437 Meter) und am Dachstein mit 14,4 Grad (2.520 Meter). (APA, 31.7.2018)