Buwog übernimmt Projekt Marina Tower

Mehrheitlicher Einstieg in Entwicklungsgesellschaften

Der im zweiten Wiener Bezirk geplante Wohnturm "Marina Tower" wird unter Federführung der Buwog errichtet werden. Wie der "ImmoFokus" berichtet, hat die Buwog (die seit wenigen Monaten zur deutschen Vonovia gehört) 51 Prozent an der Marina Tower Holding Gmbh und 50 Prozent an der Marina City Entwicklungs Gmbh übernommen. Diese Transaktionen wurden per heutigem 31. Juli ins Firmenbuch eingetragen.

Verkäufer war in beiden Fällen die WIK Immobilien GmbH, die jetzt nur noch 24 bzw. 25 Prozent der Anteile hält. Die jeweils restlichen 25 Prozent in beiden Gesellschaften werden weiterhin von der UniCredit-Bank-Austria-Tochter CABET-Holding-GmbH gehalten.

Wie Ende Mai berichtet, laufen seit kurzem die Bauvorbereitungen an dem Projekt mit 39 Stockwerken, das ursprünglich als Büroturm geplant war. (red, 31.7.2018)