Syrische Armee nimmt laut Hisbollah-TV gesamtes Jarmuk-Tal ein

Wenn der Südwesten eingenommen ist, gibt es nur noch ein Rebellengebiet im Nordosten des Landes

Amman – Die syrische Armee und ihre Verbündeten haben einem Fernsehbericht zufolge das gesamte Jarmuk-Tal im Südwesten Syriens unter ihre Kontrolle gebracht. Sie hätten die Kämpfer der Extremistenmiliz Islamischer Staat besiegt, berichtete am Dienstag der Sender Al-Manar, der zur schiitischen Hisbollah gehört. Sie kämpft an der Seite der syrischen Regierungstruppen. Das Jarmuk-Tal grenzt an Israel und Jordanien.

Die Offensive der Truppen von Staatschef Baschar al-Assad im Südwesten hatte im Juni begonnen. Sollte es den Streitkräften gelingen, den gesamten Südwesten einzunehmen, gäbe es praktisch nur noch ein einziges Rebellengebiet im Nordwesten des Landes. (Reuters, 31.7.2018)